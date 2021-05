Tweede man vast na vondst gevaarlijke pijnstiller fentanyl in schuurtje

De fentanyl werd aangetroffen in een schuurtje (Foto: Openbaar Ministerie). vergroot

In het onderzoek naar de vondst van de zeer gevaarlijke en verslavende stof fentanyl in een Eindhovens schuurtje is afgelopen donderdag in Uden een tweede verdachte aangehouden. Dat maakte het openbaar ministerie woensdag bekend. Het gaat om een 41-jarige Nederlander die in het buitenland woont, maar in Nederland verbleef.

Het OM verzocht de rechter-commissaris in Den Bosch vorige week vrijdag al om de man achter de tralies te zetten, maar dat wees de rechter van de hand. Justitie ging in hoger beroep, waarna de raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant alsnog akkoord ging. De 41-jarige verdachte blijft daardoor veertien dagen vast zitten. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Frank B., de destijds 42-jarige Eindhovense bewoner van de woning met het schuurtje die op 3 februari 2020 werd gearresteerd, is op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis werd vanwege persoonlijke omstandigheden geschorst. De Eindhovenaar is nog wel verdachte en moet zich op een later moment nog voor de rechtbank verantwoorden voor dit feit.

80 tot 100 keer sterker dan morfine

De grote hoeveelheid fentanyl, zo’n 1,3 kilo, werd op 3 februari 2020 gevonden. De stof werkt zoals de pijnstiller morfine maar dan 80 tot 100 keer sterker. Fentanyl is zeer verslavend en kan bij inname van een zeer kleine hoeveelheid al dodelijk zijn.

