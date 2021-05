Kittens van doodgereden moederpoes 'gaan het absoluut redden'

De opgevangen kittens. (foto: dierenopvang Maasland) De opgevangen kittens. (foto: dierenopvang Maasland) De vijf kittens. (foto: dierenopvang Maasland) Volgende Vorige vergroot 1/3 De opgevangen kittens. (foto: dierenopvang Maasland)

Het was een hartverscheurende beeld afgelopen zaterdag: een doodgereden moederpoes omringd door haar kittens in een berm in Oss. "Het is natuurlijk heel naar dat hun moeder overleden is, maar het gaat hartstikke goed met de kittens", vertelt Sandra van Rooij van dierenopvang Maasland blij.

De katjes zijn via de dierenopvang ondergebracht bij een gastgezin.

'Heel erg naar'

"Vrijdag werd ik al gebeld door de Dierenambulance", vertelt Sandra, de beheerder van dierenopvang Maasland in Oss. "Ze hebben toen een vangkooi geplaatst voor de moederpoes, alleen is het die dag niet gelukt om haar te vangen. De kooi kon daar helaas niet blijven staan, omdat het een onbeheerd terrein was."

Op zaterdag kreeg de Dierenambulance opnieuw een melding: de moederpoes bleek te zijn overreden. Ze lag in de berm van de Kanaalstraat in Oss, te midden van haar vijf miauwende kittens. "Verschrikkelijk natuurlijk. Alleen als een kat niet gevangen wil worden, dan wordt het gewoon heel erg moeilijk", legt Sandra uit. "Voor moeder is het heel naar, voor de kittens ook. Gelukkig blijft het nestje wel bij elkaar."

De kittens zijn nu een week of vier oud. "Het gaat prima met ze. Ze gaan het absoluut redden."

Dier kun je niet ruilen

Sandra heeft al veel berichtjes ontvangen van mensen die de kittens willen adopteren. ""Mensen vinden zo’n verhaal aandoenlijk. Ik snap dat mensen interesse hebben, maar zo ver zijn de kittens nog niet. Pas na negen weken mogen ze worden herplaatst. Over een kleine maand worden ze online geplaatst via ikzoekbaas.nl en dierenasiels.com." Toch wil Sandra potentiële baasjes waarschuwen: "Als je een dier aanschaft, het is voor het leven. Het is geen mobiele telefoon die je in kunt ruilen."



