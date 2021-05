Zwemmen in Binnenschelde hele seizoen afgeraden: waterkwaliteit niet goed

Of dit toch het beeld wordt deze zomer van de Binnenschelde bij Bergen op Zoom? (foto: archief). vergroot

Het is onverstandig om dit hele zwemseizoen te gaan zwemmen in de Binnenschelde in Bergen op Zoom. Volgens de provincie is de waterkwaliteit onvoldoende. Voor twee andere zwemplassen geldt een voorlopig negatief zwemadvies. Dit zijn De Kuil in Prinsenbeek en De Kurenpolder in Hank. Hier zijn blauwalgen gevonden.

De besluiten volgen na controle door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die in de hele provincie geregeld zwemplassen onderzoekt. In april werd al bekend dat de Binnenschelde zou worden afgekeurd als zwemwater. De plas had toen voor het vierde jaar op rij een negatief advies van de provincie gekregen, omdat de kwaliteit van het water niet goed was.

Tegenvaller voor gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom was juist een tijd in gesprek met de provincie om een negatief stempel te voorkomen. Zo zijn er al maatregelen genomen om de hoeveelheid poepbacteriën flink terug te dringen. De blauwalgen die in De Kuil en De Kurenpolder zijn aangetroffen, kunnen tot troebel water, stankoverlast, vissterfte en daardoor ook gezondheidsproblemen voor mensen leiden.

Een negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken wanneer is aangetoond dat de waterkwaliteit structureel is verbeterd. Zo’n advies betekent dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar het mag (op eigen risico) nog wel.

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot 1 oktober. Plekken waar je veilig kunt zwemmen, zijn te herkennen borden van de provincie. Deze locaties zijn ook te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl.

