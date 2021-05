Proces Operatie Alfa: justitie laat afgeluisterde gesprekken horen

Een containerschip aan de bananenkaai in Antwerpen (Archief: Willlem-Jan Joachems) vergroot

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagmiddag voor het eerst afgeluisterde gesprekken laten horen over Operatie Alfa. Het ging om gesprekken van de verdachten in hun kantoor in Oss, 'De Schuur'. Ook beelden van verborgen camera's zijn getoond.

Het OM speelde een filmpje af in de rechtszaal in Den Bosch. Daarin werd uitleg gegeven over de familiebanden en onderlinge relaties. In de video cirkelden veertien kleine foto's van verdachten rond een grote foto van Martien R., met foto's van hun woonplaatsen.

'De Schuur'

Ook waren voor het eerst in het geheim opgenomen filmbeelden te zien uit het kantoor van de vermeende drugsbende, 'De Schuur', aan de Hoogheuvelstraat in Oss.

Ook werden afgeluisterde gesprekken afgespeeld. Ze gingen over de import van 315 kilo cocaïne, zegt het OM. De gesprekken werden opgenomen met verborgen microfoons in een auto en in 'De Schuur'. Soms waren de afgeluisterde mensen moeilijk verstaanbaar: door muziek en omdat ze snel en plat Brabants spreken. Daarom kwam ook (hun) tekst in beeld.

Allerlei talen

Hoe de afzonderlijke verdachten geïdentificeerd werden, is er niet bij gezegd, vermoedelijk door stemherkenning. Ze praatten vaak druk door elkaar. Ossenaren zijn te horen. maar volgens het OM ook Vlamingen, Fransen en Albanezen.

Het filmpje ging over één van de twee cokezaken in de aanklacht. Volgens het OM was Martien R. met andere verdachten begin 2019 bezig met drugssmokkel. Ze gebruikten daarvoor een metaalrecyclingbedrijf in de Achterhoek. "Rechtstreeks te koppelen aan Martien R,” zegt het OM.

Stress

Dat bedrijf zou uit Brazilië twee containers met ‘hoogwaardig metaalschroot' krijgen. In eentje zat 315 kilo coke verstopt. Maar de douane in Antwerpen ontdekte dat en haalde alles in stilte eruit. De drugscontainer bleef achter. De gewone container kon door naar de afnemer.

Het schroot met de drugs (foto: politie) vergroot

Dat deed alarmbellen afgaan in Oss. De verdachten praten volop over een valstrik van de politie die er mogelijk zenders in heeft geplaatst. Martien R. klinkt dagenlang gestrest. Tinus spreekt over iemand straffen met een ‘looien pijp'.

Volgens het OM maakte Martien R. dreigende opmerkingen tijdens diverse gesprekken. “Ik ben een hele aardige man, maar als je me iets levert, ga je een andere kant van me zien."

'35 bakken'

De politie ving nog een opvallende opmerking op van Martien R.: “Heb ik weer. Nog nooit meegemaakt dit. En ik heb al 35 bakken ingevoerd", doelend op containers.

De verdachten vonden de container terug. Op een afgesloten terrein in de buurt van het Belgische Zwijndrecht. Na een paar verkenningen besloten ze hem te stelen. Dat lukte in de vroege ochtend van 1 april 2019. Op bewakingscamera's van het bedrijf is te zien hoe een groep mannen met een hijskraan rondrijdt.

Ze namen de vracht mee, onderweg gefilmd door bewakingscamera's bij onder meer Veldhoven en volop in beeld van Belgische en Nederlandse observatieteams.

Berghem

De verdachten kwamen uit op een afgelegen terrein aan de Spaanderstraat in Berghem, ook volop in beeld van een verborgen politiecamera én vermoedelijk een drone. De hele lading schroot werd er uit gehaald en aan stukken gezaagd. 400 gram coke niet. Dat was niet de bedoeling. "Er is een beperkte hoeveelheid over het hoofd gezien", zegt het OM.

Het OM maakte verder bekend dat Martien R. hulp van buiten kreeg: van twee corrupte Belgische havenarbeiders. Eentje zou Martien alias 'De Kale' hebben aangewezen als drugsimporteur.

Lege zaal

Hoe de verdachten over de beschuldigingen denken, is onbekend. Ze hebben ervoor gekozen om weg te blijven van het proces. De zaal was donderdag helemaal leeg.

Op eerdere pro formazittingen hebben bijna alle verdachten gezwegen en hun betrokkenheid ontkend. Martien R. zei later wel dat hij bedreigd werd in die tijd.

Een strafeis komt pas aan het einde van het megaproces, begin juli.

Waar gaat de zaak ook alweer over? In deze video leggen we je het uit.

