Verkeersdeskundige schrikt van hoeveelheid overtredingen combi's op A67

Verkeersdeskundige Ruud Hornman van de NHTV in Breda staat te kijken van de hoeveelheid combinaties waarbij donderdag op de A67 overtredingen werden geconstateerd tijdens een controle op goederenvervoer. In liefst zestien van de zeventien gevallen bleek er iets mis, maakte de verkeerspolitie Oost-Brabant vrijdagochtend bekend. "Dit is extreem hoog."

"Ik zou verwachten - maar dat is puur gebaseerd op onderbuikgevoel - dat er bij tien, vijftien procent van de gecontroleerde combinaties iets mis zou zijn. Op een heel slecht moment bij twintig procent van de combinaties. Dat zou passen bij wat je zoal om je heen ziet gebeuren. Ik vind dit aantal echt extreem hoog."

Het meest kwalijk vindt Ruud dat blijkbaar nogal wat chauffeurs de rijtijdenwet proberen te ontduiken door zonder kaart of met de kaart van iemand anders te rijden. Of wel rijden met een eigen kaart, maar zich er niets van aantrekken. Hij spreekt van een 'zorgelijke ontwikkeling'. "Met een chauffeur die zich niet aan de rijtijdenwet houdt, neemt de kans fors toe dat die minder oplettend is of misschien zelfs half in slaap kan vallen. Dat die iets van de vluchtstrook maait omdat 'ie niet netjes binnen de lijntjes blijft."

Hij wijst op meerdere berichten in de media dat over vrachtwagenchauffeurs die bij wegwerkzaamheden verdrijvingsvlakken, rode kruizen en andreasstrepen op de weg niet zien en zich vervolgens op een pijlwagen boren. "Dat zijn afschuwelijke ongelukken waarbij heel vaak wegwerkers slachtoffer worden. "Dat een gemiddelde automobilist zoiets doet, vind ik al onbegrijpelijk maar wij worden als gemiddelde automobilist niet gecontroleerd. Wij moeten wel voldoen aan de regelgeving, maar worden niet gecheckt. Bij beroepschauffeurs is dit anders. Zij bevinden zich ook met veel meer gewicht op de weg."

Ook was een van de combinaties die gecontroleerd werden op de A67 28 procent overbeladen. Dat kan grote gevolgen hebben als het misgaat, legt Ruud uit. "Dan wordt de stabiliteit namelijk slechter. Als er dan iets goed fout gaat en er een stuurmanoeuvre moet plaatsvinden, is de combi moeilijker op de weg te houden dan wanneer die volgens de regels geladen is."

