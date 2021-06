Zijn epidemiologen het nieuwe sexy? 'Iedereen wil nu alles van ons weten'

Epidemiologen Rana Jajou en Mike Berendsen (foto: Joris van Duin) vergroot

Data saai? Daar willen Rana Jajou en Mike Berendsen niets van weten. Voor deze twee epidemiologen van GGD Hart voor Brabant zijn data de onmisbare sleutel in de bestrijding van de coronapandemie.

Joris van Duin Geschreven door

De GGD speelt een belangrijke rol tijdens de coronacrisis. Omroep Brabant keek de afgelopen periode achter de schermen mee bij GGD Hart voor Brabant en deed daarvan verslag. Dit is de laatste aflevering.

Besmettingscijfers per gemeente. Coronagevallen per leeftijdsgroep. Clusters op basisscholen. Uitbraken in verpleeghuizen. Aantallen uitgevoerde coronatests. Percentages positieve tests. Hoeveelheden gezette vaccinaties.

De gemiddelde mens zou doodongelukkig worden van het dagelijks onder de loep nemen van deze statistieken. Maar voor epidemiologen voelt de coronapandemie als een goudmijn. Al deze gegevens zijn goed voor analyses, duidingen, onderzoeken en adviezen die zij leveren. En in tijden van corona, zijn die bevindingen hartstikke hot.

En dat terwijl epidemiologie volgens Mike Berendsen en Rana Jajou normaal helemaal niet zo'n sexy vak is. Maar nu? “Nu wilt iedereen ineens van alles van je weten. Als coronacijfers stijgen of dalen, willen mensen ook echt graag horen of het goed of fout gaat. Het gaat er zowat de hele dag over: in het nieuws, bij mensen thuis.”

Epidemioloog Mike Berendsen (foto: Joris van Duin) vergroot

Duizendpoten

Maar natuurlijk ook op de burelen van GGD Hart voor Brabant. Daar vertolken epidemiologen Rana Jajou en Mike een centrale en cruciale rol. Als een soort duizendpoten worden zij bij ingewikkelde vraagstukken betrokken. Om adviezen aan gemeenten en veiligheidsregio's op te stellen, maar ook om aan de hand van data complexe beelden uit te diepen.

Zoals toen uit een wijk in Tilburg signalen naar voren kwamen dat er waarschijnlijk veel meer zieke mensen met het coronavirus rondliepen dan in de cijfers te zien was. Aan de hand van alle corona-testuitslagen per postcode, kon Mike nagaan of dat daadwerkelijk het geval was.

En wat bleek: qua positieve testuitslagen liep deze wijk helemaal niet uit de pas. Maar ten opzichte van de hele gemeente en GGD regio, lieten veel minder mensen zich testen bij de GGD. Oftewel: de testbereidheid lag een stuk lager dan elders. Dus zou de hypothese dat er meer mensen ziek waren, best kunnen kloppen.

Daarop probeerde de GGD Hart voor Brabant de testbereidheid te verhogen. Via folders en posters in allerlei talen werd de komst van een heuse testbus in de wijk aangekondigd. Inwoners konden zich daar - ook als ze geen klachten hadden - laten testen. Daar maakten veel mensen gebruik van.

“We zagen het aantal besmettingen in deze wijk daarna flink toenemen", zegt Mike. "Zij werden vervolgens goed geadviseerd om bijvoorbeeld in quarantaine te gaan, zodat mensen anderen niet of minder snel zouden besmetten. Deze adviezen hebben geholpen, want de cijfers in de wijk zijn daarna gedaald."

Epidemioloog Rana Jajou (foto: Noor van Manen) vergroot

Bruikbare lessen

Rana houdt zich juist meer bezig met langdurende studies. Zo onderzoekt de GGD met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis of mensen met veel coronavirusdeeltjes in zich besmettelijker zijn dan mensen met minder viruslading. Maar ook of zij meer kans maken dan anderen om heel ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden.

Voor de GGD is dat interessant, legt Rana uit. Want: "Stel, er is daadwerkelijk een verband tussen meer virusdeeltjes en besmettelijkheid. En de GGD ziet een toename van mensen met een hogere viruslading in zich, dan kunnen we mogelijk meer coronameldingen verwachten en dus op tijd opschalen met bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek."

Bruikbare lessen dus, waarvoor epidemiologen als Rana en Mike, door in gigantische datasets te speuren, onmisbaar zijn.

