'Sintivereniging' uitgenodigd voor gesprek na kritiek op Wim van de Donk

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland uitgenodigd voor een gesprek. De invitatie volgt op een open brief van de belangenorganisatie. Hierin vraagt ze de recente benoeming van Wim van de Donk, voormalig commissaris van de Koning in Brabant, tot voorzitter van het Nationaal Comité terug te draaien.

De Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland vindt het onacceptabel als Van de Donk voorzitter blijft. Volgens haar heeft de Tilburger in 2018 gezegd 'dat Nederland al ruim tweehonderd jaar overlast heeft’ van de mensen voor wie deze organisatie opkomt.

'Geen afstand genomen'

Van de Donk zou dat hebben gezegd na de presentatie, op 24 november 2018, van het lustrumprogramma van het Comité 4 en 5 mei. Sabina Achterbergh, voorzitter van de ‘Sintivereniging’, had bij Van de Donk opheldering gevraag over de steun die hij zou hebben uitgesproken voor een brief van burgemeesters. Hierin koppelden zij georganiseerde criminaliteit aan de woonvorm en cultuur. Van de Donk, de huidige Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, zou hiervan geen afstand hebben genomen.

“Extra pijnlijk op een bijeenkomst die ook ging over mijn Sinti-familie, waarvan 95 procent werd vermoord in de oorlog. We hebben een warme band met het Comité. Helaas zullen we die, zo lang Van de Donk voorzitter is, op pauze moeten zetten”, zo werd Achterbergh donderdag in De Telegraaf geciteerd.

'Dingen in de mond gelegd'

In dezelfde krant nam Van de Donk afstand van de kritiek van Achterbergh: ”Er worden mij dingen in de mond gelegd. Dat van ‘tweehonderd jaar en groepen’ heb ik niet gezegd. Ik zou me diep schamen als ik zo iemand zou beledigen.” Hij liet ook weten dat hij Achterbergh toen direct heeft uitgenodigd voor een gesprek. Dat is er in zijn tijd als commissaris van de Koning niet van gekomen, al bleef Van de Donk hiervoor open staan.

Mogelijk wordt er nu toch wat afgesproken – op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dat laat Omroep Brabant desgevraagd het volgende weten: ”In lijn met de goede relaties die wij met de vertegenwoordigers van Woonwagenbelangen Nederland onderhouden en in aansluiting op de woorden in de Telegraaf van de nieuwe voorzitter van het Nationaal Comité, Wim van de Donk, zullen wij hen uitnodigen voor een gesprek. Het belang van het herdenken van de Roma en Sinti oorlogsslachtoffers staat daarbij voorop.”

