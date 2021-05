NAC-rellen: beelden gezocht van raddraaiers die tegels naar ME'ers gooiden

Tijdens de rellen afgelopen zondag na de wedstrijd NAC – NEC zijn stoeptegels naar leden van de Mobiele Eenheid (ME) gegooid. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) roepen mensen op om beelden te delen.

Verder werden er huurscooters op de weg gegooid om de weg voor de politievoertuigen te belemmeren. Op beelden vanuit de politiehelikopter was te zien dat er stoeptegels uit de grond werden gehaald, kapot werden gegooid en in stukken naar ME’ers zijn gegooid.

Meerdere agenten raakten gewond, een van hen liep een botbreuk in zijn hand op. Verdachten krijgen ‘het uitdrukkelijke verzoek om zich uit eigen beweging te melden’, schrijft de politie.

Snelrecht

De zes verdachten die direct na afloop al werden aangehouden, moeten op 4 juni voor de politierechter verschijnen. Bovendien is het OM van plan om de schadeclaims mee te nemen in het proces. Hoe groot deze schade is, wordt momenteel onderzocht. Naar verwachting gaat het om tienduizenden euro’s.