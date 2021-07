Aanslag op huis waarbij tiener zwaargewond raakte: 1,5 jaar en tbs geëist

Het huis werd compleet verwoest (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Tegen een jongen van 18 uit Helmond is anderhalf jaar jeugdgevangenis en jeugd-tbs geëist, omdat hij vorig jaar juli een huis in Eindhoven in brand zou hebben gestoken. Volgens justitie in Den Bosch is drievoudige poging tot moord bewezen, omdat de verdachte wist dat er mensen in de woning aan de Moreelselaan in Eindhoven waren. De brand is gesticht met een cobra (illegaal zwaar vuurwerk) en benzine, zo stelt het OM.

Een van de bewoners, een jongen van zestien, raakte levensgevaarlijk gewond. Hij lag aan de de beademing in het ziekenhuis en werd wekenlang kunstmatig in slaap gehouden.

Het slachtoffer hield aan de aanslag ernstige brandwonden over en en kon maanden later nog niet lopen. Zijn moeder en zusje kwamen met de schrik vrij. Hun huis werd zwaar beschadigd, was lang dichtgespijkerd en wordt sinds kort woonklaar gemaakt. Het getroffen gezin zal er echter niet terugkeren.

Het getroffen huis wordt weer woonklaar gemaakt (foto: Hans Janssen). vergroot

De bewoners van het huis werden in de nacht van 20 op 21 juli vorig jaar opgeschrikt door een knal, brand en rook. Dat kwam door een brandbom die bij de hoekwoning naar binnen was gegooid. De verdachte uit Helmond was tot deze daad gekomen, omdat hij ruzie zou hebben gehad met de jongen die in het huis woonde, zo is uit onderzoek gebleken.

Volgens het OM was er ook iemand anders betrokken bij de aanslag, zo bleek uit camerabeelden. De politie heeft deze persoon nog niet kunnen vinden. Het tweetal was met een opvallende scooter naar de Moreelselaan gereden. De verdachte zat achterop en liep met een voorwerp naar het huis.

Binnen een minuut keerde hij terug, waarna de explosie en de brand ontstonden. Daarna gingen ze er allebei op een scooter vandoor. De andere verdachte, die dus nog spoorloos is, droeg een opvallende helm, broek en schoenen. De Helmonder wil niets kwijt over de handlanger.

Het getroffen huis. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision) vergroot

De zus van het slachtoffer deed drie maanden na de aanslag haar verhaal in Bureau Brabant. “Om drie uur 's nachts hoorden wij mijn broertje heel hard 'mama' roepen. Hij was voor 67 procent verbrand", vertelde ze anoniem in het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant.

Zij en haar moeder lagen boven te slapen toen diep in de nacht iets brandends door een raam werd gegooid. Haar broer sliep op een bank in de woonkamer.

“Ik zag mijn broertje. Hij wist niet wat hij moest doen. In een paar seconden waren we buiten en liep hij naar de buren. Daar heeft hij eerste hulp gekregen en is hij onder een koude douche gezet. Mijn broertje is de jongste thuis en het was heel erg om zoiets te zien", zo blikte ze terug. Ook mensen in de buurt schrokken enorm van de brand en de knal.

