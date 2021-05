Verdachte overval Nikkie de Jager naar Nederland gehaald

Nikkie de Jager blikte zaterdagavond bij Op1 terug op het Songfestival (beeld: NPO). vergroot

De nieuwe verdachte in de zaak van de overval op de Udense Nikkie de Jager is overgebracht naar Nederland. Dat bevestigt zijn advocaat Dirk Timmermans aan het ANP na berichtgeving van Shownieuws. De 32-jarige man werd half maart in het buitenland opgepakt.

Momenteel zit de verdachte niet vast voor de overval op De Jager, maar wel voor een ander delict waar hij van wordt verdacht. Volgende week vrijdag is er in de rechtbank van Rotterdam een nieuwe pro-formazitting rond de overval op De Jager. Daar is de 32-jarige verdachte volgens zijn advocaat waarschijnlijk bij aanwezig. Nikkie, ook wel bekend als NikkieTutorials, werd in augustus vorig jaar met haar verloofde Dylan Drossaers thuis overvallen.

Vier overvallers hielden hen onder schot. De make-upartieste noemde de overval "een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven". De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton.

In totaal staan zeven verdachten terecht omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij meerdere overvallen, zoals die op voetbalanalist René van der Gijp.

