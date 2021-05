Theater blij met versoepelingen: 'Hopelijk zijn ze ons niet vergeten'

Rob van Steen van Theaters Tilburg. vergroot

De theaters mogen vanaf 5 juni weer deels open, zo werd vrijdagavond duidelijk tijdens de 33e corona persconferentie van het kabinet. Rob van Steen van Theaters Tilburg staat na maanden verplichte sluiting te popelen: "Wij bestaan voor de podiumkunsten, daar zijn we voor. Niet om ons gebouw te schilderen en de vloer nog maar eens aan te vegen terwijl er niemand is geweest."

Van het kabinet mogen er vanaf 5 juni weer gasten naar het theater. Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een onbeperkt aantal mag ook, als een theater besluit met toegangstesten te gaan werken. Als ze dat beslissen hoeft er vanaf 30 juni ook geen 1,5 meter afstand meer gehouden worden.

"Hopelijk zijn ze ons niet uit het oog verloren."

Van Steen kan niet wachten om weer publiek te ontvangen. "We bestaan bij de beleving van het publiek en de artiest. En ook voor ons personeel is het natuurlijk heel fijn."

Wel hoopt hij dat het publiek nog zin heeft in een theaterbezoek. "Hopelijk zijn ze ons niet uit het oog verloren. Ik vind het leuk om te vertellen dat we al allerlei nieuwe plannen hebben. Vanaf 10 juni is er een openlucht programmering en het nieuwe seizoen staat ook al in de stijgers."

"Een cabaretier, een bandje: dat kan weer wel."

Veel voorstellingen in dat nieuwe seizoen zijn al een paar keer vooruit geschoven. Vooral voor de grote producties moet het publiek ook nog wel even geduld hebben. Die gaan de komende weken niet meer aan de beurt komen. Volgens Van Steen is dat te complex: "Maar een cabaretier, een bandje, dat kan natuurlijk weer wel. Daar gaan we ons de komende tijd voor inzetten."

Want ondanks de versoepelingen, helemaal zoals vroeger is het nog niet in het theater. "Natuurlijk kan niet alles meteen weer. Maar we gaan ons uiterste best doen om binnen de regels wat moois te presenteren."

Kijk hier naar een samenvatting van de persconferentie:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.