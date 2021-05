Het einde van de lockdown: dit zijn de versoepelingen

Wachten op privacy instellingen... Rutte en De Jonge tijdens de persconferentie. Volgende Vorige vergroot 1/2 Samenvatting persconferentie

"De versoepelingen die op 5 juni ingaan, betekenen feitelijk het einde van de lockdown", zei Mark Rutte vrijdag in de persconferentie. Vrijwel alle locaties gaan dan onder voorwaarden weer open. Op 30 juni volgt een nog grotere stap met meer versoepelingen. In dit artikel zetten we de versoepelingen op een rijtje.

De dichtstbijzijnde versoepelingsdatum is dus zaterdag 5 juni. Dan gaat stap drie van het openingsplan in. Dit gebeurt een paar dagen eerder dan gepland. Dit zijn de belangrijkste wijzingen:

Binnen zitten bij een café of restaurant mag weer. Maximaal 50 mensen per ruimte.

Bioscopen, poppodia en theaters mogen weer open. Per zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Of 250 bezoekers in heel grote zalen.

Musea mogen weer open, daar geldt maximaal 1 bezoeker per 10 vierkante meter.

Doorstroomlocaties binnen mogen onder voorwaarden weer open. Denk aan binnenruimtes in pretparken, sauna's en casino's.

Groepslessen in bijvoorbeeld de sportschool mogen weer op 1,5 meter.

Koopavonden in de winkels mogen weer.

Thuisbezoek van 2 naar maximaal 4 mensen.

Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Eerder ging dit verbod in om 20.00 uur.

30 juni

Op woensdag 30 juni komen er nog grotere versoepelingen, weken eerder dan gepland. Dan gaan stap vier én vijf in van het openingsplan. Voorwaarde is wel dat de coronacijfers het dan toelaten. Dit zijn dan de belangrijkste wijzingen:

Festivals, kermissen, concerten en andere grote evenementen mogen weer met toegangstesten of 1,5 meter afstand.

Theaters en poppodia mogen weer meer mensen ontvangen.

In de kroeg en restaurants mogen dan maximaal 100 mensen.

Discotheken en nachtclubs mogen onder voorwaarden weer open.

Thuisbezoek wordt dan maximaal acht personen.

Vaccineren

Ook werd tijdens de persconferentie ingegaan op het vaccinatieprogramma. Dat loopt ongeveer twee weken vertraging op door de leveringsproblemen bij producent Janssen. "We hebben iets langer nodig om iedereen de eerste prik te geven. In plaats van begin juli wordt het half juli", zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Tot dusver hadden al bijna een miljoen Janssen-vaccins geleverd moeten zijn.

Maar volgens de cijfers op het coronadashboard staat de teller nu pas op zo'n 313.000 prikken. Ongeveer 12 miljoen volwassen Nederlanders kunnen een prik krijgen. Tot nu toe zijn ruim 6 miljoen mensen gevaccineerd.

