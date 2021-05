Linda vangt kittens van doodgereden moederpoes op: 'Ze doen het goed'

Wachten op privacy instellingen... Dina, Bo, Kelly, Mateo en Amy in het gastgezin van Linda Volgende Vorige vergroot 1/2 Kittens worden opgevangen in Oss

Het gaat goed met de vijf kittens die zaterdagmiddag in Oss werden gevonden, miauwend naast hun doodgereden moeder. Dina, Bo, Kelly, Mateo en Amy zitten nu in het gastgezin van Linda den Heijer. Daar bloeien ze helemaal op.

Lekker lui liggen Dina, Bo, Kelly, Mateo en Amy op de bank. Gewillig laten ze zich door Linda over hun kopje aaien. "Ik had verwacht dat ik ze nog zou moeten socialiseren omdat hun moeder een buitenkat was. Maar ze willen heel graag knuffelen en lopen me overal achterna."

De kittens hadden allesbehalve een goede start. Hun moeder werd doodgereden. Buurtbewoners vonden de kittens, die naast hun dode moeder waren blijven zitten. Linda: "Dat was natuurlijk best een trauma voor ze. Hun moeder was dood. Toen werden ze ook nog weggehaald uit hun vertrouwde omgeving en in een nieuw gezin geplaatst. Maar ze doen het gelukkig hartstikke goed."

"Ik gun deze kittens na hun moeilijke start een mooi thuis."

Nadat dierenopvang Maasland zich over de kittens ontfermde, wonen ze sinds een week in het gastgezin van Linda. Als ze negen weken oud zijn gaan ze weer weg. Dan wordt er een echt huis voor ze gezocht. Tot die tijd is het aan Linda om ze op te voeden. "Ze leren nu om een kat te zijn. Normaal leert de moederpoes hen de kattentaal. Bijvoorbeeld wanneer ze moeten stoppen met stoeien. Daar helpen mijn vier eigen katten nu bij."

De kittens blijven nog ongeveer een maand bij Linda. Nadat ze gevaccineerd, gechipt en door een dierenarts onderzocht zijn, wordt via de site ikzoekbaas.nl een nieuw huis voor ze gezocht. Want hoe lief ze ook zijn, Linda komt niet in de verleiding er stiekem een of twee te houden. "Nee, ik heb al vier katten. Je moet dit werk niet doen als je geen afstand kan nemen. Het is fijn als je de kittens na hun moeilijke start een mooi thuis kan geven. Daar doe je het voor."

