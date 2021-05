Paard mishandeld met mes in een weiland bij Steensel

Foto ter illustratie, niet het bewuste paard uit het verhaal (archieffoto). vergroot

Een paard is mishandeld in een weiland in het buitengebied tussen Steensel en Veldhoven. Dat meldt de dierenpolitie vrijdagavond. "Met een mes zijn er enkele verticale sneden aangebracht onder de staart van de merrie", vermoedt de politie.

Het gebeurde tussen donderdagmiddag en vrijdagmiddag. Onderzocht wordt wie er achter de mishandeling zit. De politie roept getuigen op om zich te melden.

"Met paard gaat het goed. Ze is nagekeken en behandeld door een dierenarts", vertelt een agent van de dierenpolitie. "Enkele maanden geleden is dit in Lage Mierde ook gebeurd. De verwondingen lijken op elkaar."

