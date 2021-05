Coronanieuws: 636 nieuwe besmettingen in Brabant

15.09

In Tilburg is er goede hoop op het doorgaan van de kermis dit jaar. Waarschijnlijk niet zo groots als iedereen eigenlijk gewend is van de Tilburgse kermis. Kermiswethouder Rolph Dols: "We willen een grootse kermis met ambitie neerzetten, maar zonder de gezondheid in gevaar te brengen". Volgende week wordt er een besluit genomen over het doorgaan van de kermis. "Dan volgt er een definitief besluit. We gaan er goed naar kijken", zegt Dols.