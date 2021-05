Optimisme dat Tilburgse Kermis doorgaat: 'Zo groots als het kan'

Vorig jaar moest ook al rekening worden gehouden met de coronaregels. vergroot

In Tilburg is er goede hoop op het doorgaan van de kermis dit jaar. Waarschijnlijk niet zo groots als iedereen eigenlijk gewend is van de Tilburgse kermis. Maar kijkend naar de mogelijkheden wil kermiswethouder Rolph Dols 'een zo groot mogelijke kermis'.

Volgende week wordt er een besluit genomen over het doorgaan van de kermis. "Dan volgt er een definitief besluit. We gaan er goed naar kijken", zegt Dols. De regels veranderen, maar worden wel steeds positiever. Alles lijkt erop te wijzen dat de kermis doorgaat, de vraag is alleen in welke vorm. Dols is duidelijk. "We willen een grootse kermis met ambitie neerzetten, maar zonder de gezondheid in gevaar te brengen."

Kermis op pleinen

Vorig jaar ging de kermis in Tilburg door in een afgeslankte vorm. Toen waren er verdeeld over vier afgesloten pleinen 55 attracties, in plaats van de gebruikelijke 200. Het Besterdplein, Koningsplein, Stadsforum (Stadhuisplein) en de Paleisring waren afgezet met hekken, om te voorkomen dat het te druk werd.

Er was tijdens de tiendaagse kermis flink wat kritiek. Onder meer omdat mensen het er te druk vonden en veel bezoekers zich niet aan de coronaregels hielden. Burgemeester Theo Weterings stond ondanks de kritiek achter het besluit de kermis toen door te laten gaan. "Ik heb er geen spijt van, met de kennis van toen."

Als de kermis inderdaad doorgaat, kan iedereen weer gaan zwieren en zwaaien van vrijdag 16 juli tot en met zondag 25 juli.

