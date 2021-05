Coronanieuws: 'Vierde golf onwaarschijnlijk bij vlotte vaccinatie'

06.03



Sywert van Lienden heeft via Kamerlid Pieter Omtzigt geprobeerd om een extra megaorder voor mondkapjes binnen te slepen. Van Lienden meldde niet dat hij toen al commerciële belangen had via een eigen bedrijf. Dat meldt de Volkskrant. Het betrof volgens Van Lienden een 'non-profitaanbod hoe je met medische mondkapjes de samenleving kunt ondersteunen'. Hij benadrukt dat Omtzigt niet wist dat hij en zijn zakenpartners via een commerciële bv leverden aan de overheid.