Coronanieuws: weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het Pius X-College in Bladel besluit ondanks de versoepelde coronaregels nog niet volledig open te gaan binnenkort. "Ik sta voor de veiligheid van mijn personeel", legt rector Maarten de Veth uit. "De minister stelt dat als 75 procent van de leerlingen twee keer per week een zelftest zou afnemen, het veilig is en je gewoon kunt functioneren voor de klas. Maar ik durf te beweren dat we die 75 procent niet gaan halen. Daarnaast zien we dat nogal wat mensen niet gevaccineerd zijn. We willen heel graag alle leerlingen binnen de school, maar dit moet wel verantwoord gebeuren."