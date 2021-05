Kermissen krijgen groen licht, maar er zijn nog wel wat hobbels te nemen

Kermissen mogen straks weer, maar wie gaat ze opbouwen? vergroot

Goed nieuws voor kermissen. Na 30 juni mogen ze weer gehouden worden. De grote vraag is of dit ook echt gaat gebeuren. Want ondanks het groene licht vanuit de overheid bestaat er een kans dat er nog steeds veel kermissen niet door kunnen gaan de komende maanden. Omdat de gemeente het niet wil of door het personeelstekort dat is ontstaan.

Harrie Vossen is kermismeester in Schijndel. Vorig jaar mocht hij één van de eerste coronaproof-kermissen in Nederland organiseren. Of zijn kermis dit jaar opnieuw 'gewoon' doorgaat weet Vossen nog niet. "De voorbereidingen liggen nog stil. Het is aan de gemeente of ze het willen." Vorig jaar wilde Eindhoven bijvoorbeeld geen kermis organiseren, terwijl dat volgens de regels toen wel weer mocht.

Personeelstekort

Vossen verwacht dat veel gemeentes dit jaar nog overslaan. Voor gemeentes is het organiseren lastig omdat het soms niet coronaproof kan in smalle straatjes of omdat gemeentes geen extra geld willen uitgeven aan de kermis. "Daarnaast kunnen misschien ook veel exploitanten nog niet open op 30 juni. Net als in de horeca is er een personeelstekort. Het personeel zit allemaal in Polen en Roemenië."

Maurice Rademaker in zijn oliebollenkraam, het tijdelijke alternatief voor zijn kermisattracties. vergroot

Er gaan geluiden dat negen van de tien terug zijn naar hun geboorteland. Terwijl ze echt nodig zijn om de kermissen op te bouwen, kaartjes te verkopen en voor het onderhoud.

Volgens kermisexploitant Maurice Rademaker valt het qua problemen straks wel mee. "Het zijn allemaal familiebedrijven, we helpen elkaar. Dat gaat wel goedkomen. Als ze om twaalf uur zeggen dat we open mogen, dan staat er om zes uur een kermis en kunnen we draaien."

Beperkende regels

Tot hij met zijn vliegtuigenmolen en rupsbaan weer op de kermis staat, probeert Rademaker nog iets te verdienen met zijn oliebollenkraam. Hoe eerder hij weer op een kermis kan staan hoe beter, want iedere euro telt. Maar er is volgens hem vooral nog veel onduidelijk. "Het is mooi dat ze gezegd hebben dat we weer open mogen, maar ze zijn vergeten te vertellen wat de voorwaarden zijn. Moet er een hek omheen? Moet er beveiliging zijn? De gemeente moet een vergunning afgeven, maar als ze niet weten wat de voorwaarden zijn is dat een probleem. Er moet snel duidelijkheid komen, zodat we op een gewone manier open kunnen."

De kermisexploitant hoopt dat er niet veel beperkende regels komen. "Daar zitten ook kosten aan, wie gaat dat betalen? Als ik naar de supermarkt loop heb ik ook geen beveiliging bij me, dan loopt iedereen ook langs elkaar. Het moet als vanouds kunnen zijn. En dan wel zoals het de laatste tijd is: handen wassen en blijf thuis als je klachten hebt."

In Brabant staan na 30 juni Best, Etten-Leur en Moergestel als eerste plaatsen op de agenda voor een kermis. Als het doorgaat is het daar vanaf 2 juli toch weer een klein beetje feest. Vorig jaar ging het ook los in Moergestel, toen was het een van de eerste kermissen die na de lockdown begon.

