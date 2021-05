Kermisexploitanten zijn optimistisch over Best: 'De hoop groeit met de dag'

De kermis in Best in 2019 (foto: René van der Horst). vergroot

Met een beetje geluk is de kermis in Best de eerste grote kermis waar we allemaal weer naartoe kunnen. Al ver voor het einde van de lockdown in zicht was, dacht de gemeente al na over mogelijkheden voor een coronaproof festijn. Nu bijna zover is, durft de organisatie optimistisch te zijn: ‘’Als we twee dagen van tevoren groen licht krijgen, stampen we het toch uit de grond."

De kermis in Best staat op de planning van 2 tot en met 7 juli. Premier Rutte maakte vrijdag bekend dat evenementen vanaf 30 juni weer van start kunnen. Dat maakt de kans groot dat de kermis in Best door kan gaan, maar het laatste woord is aan de gemeente die toestemming moet geven voor de kermis die zichzelf 'de goedkoopste van Nederland' noemt.

Angela Louwerse is samen met collega Remco Bondeel verantwoordelijk voor de organisatie van de kermis. Hoewel ze realistisch en voorzichtig blijft, groeit de hoop met de dag. ‘’We zijn al maanden bezig met het plannen van een 1,5 meter-kermis’’, vertelt ze. ‘’Die hele planning ligt al klaar op de plank en kan tot het laatste moment in werking worden gezet. Mocht de kermis niet doorgaan dan ligt het in ieder geval niet aan een slechte voorbereiding.’’

De kermis in Best is een van de grootste van Brabant en staat bekend om zijn lage prijzen. Dit grote festijn ontvangt jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers. Dat gaat dit jaar vanwege de coronamaatregelen natuurlijk niet lukken. "Het zal een pleinenkermis worden waarbij ieder plein wordt afgezet met hekken. Iedere bezoeker moet door een toegangspoort zodat wij precies weten hoeveel mensen er binnen zijn. Als het limiet aan bezoekers bereikt is, worden mensen gevraagd naar een ander plein te gaan."

Vorig jaar mocht de kermis niet door gaan. En dat was pijnlijk, volgens Angela. "We stellen er ons er daarom ook op in dat het nog steeds gecanceld kan worden."

