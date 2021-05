Weer explosief bij bedrijf in Breda, omgeving afgezet

Wachten op privacy instellingen... Onderzoek rond de Kleine Krogt in Breda waar weer een explosief werd gevonden (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Weer explosief gevonden in Breda

Voor een bedrijf aan de Kleine Krogt in Breda is zaterdagnacht een handgranaat gevonden. De EOD werd rond twee uur opgeroepen om het explosief onschadelijk te maken. De omgeving is afgezet.

Precies een week geleden werd ook al een handgranaat ontdekt in Breda, toen bij een bedrijf aan de Baliëndijk.

"Het gebied dat is afgezet is groot", laat een ooggetuige weten. "Mensen mogen niet verder komen dan de Konijnenberg. "

Kogelhulzen

Het is niet de eerste keer dat er een explosief wordt gevonden aan de Kleine Krogt in Breda. In januari was dit ook al het geval. Toen lagen er ook kogelhulzen.

Aan de Kleine Krogt is een bedrijf gevestigd van dezelfde man als de zaak aan de Beliëndijk waar precies een week geleden - en ook in oktober vorig jaar - een explosief werd ontdekt. Of de handgranaat inderdaad bij het bedrijf van deze man is gevonden, is niet bekendgemaakt.

Beschieting

De eigenaar van het bedrijf werd enkele dagen voor de vondst van het eerste explosief aan de Beliëndijk ook al beschoten. Dit gebeurde bij zijn huis aan de Bruno Renardstraat, maar hij kon wegrennen en werd niet geraakt.

LEES OOK:

Het explosief werd zaterdagnacht gevonden aan de Kleine Krogt in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De politie heeft een groot deel van het gebied rond de Kleine Krogt in Breda afgezet (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.