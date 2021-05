Weer explosief gevonden bij bedrijf in Breda, anonieme beller tipte politie

Voor een bedrijf aan de Kleine Krogt in Breda is zaterdagnacht een handgranaat gevonden, na een tip van een anonieme beller. De EOD werd rond twee uur opgeroepen om het explosief onschadelijk te maken. De omgeving werd afgezet.

"Het gebied dat was afgezet was groot", liet een ooggetuige weten. "Mensen mochten niet verder komen dan de Konijnenberg. "

Kogelhulzen

Het is niet de eerste keer dat een explosief wordt gevonden aan de Kleine Krogt in Breda. In januari was dit ook al het geval. Toen lagen er ook kogelhulzen.