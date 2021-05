Ouderen zonder mobieltje wisten niet van E. colibacterie: 'Kwetsbare groep'

vergroot

Bewoners van Bladel maken zich na de NL-Alert over de E. colibacterie in drinkwater vooral zorgen om de ouderen. Sommigen wisten van niets omdat ze geen mobieltje hebben en dus ook geen NL-Alert ontvingen. Bij de plaatselijke Jumbo en Albert Heijn is een run ontstaan op flessen water. Aan het eind van de ochtend zijn die daar bijna uitverkocht.

De E. colibacterie, ook wel 'poepbacterie' genoemd, werd gevonden in het drinkwater van:

Hooge Mierde,

Lage Mierde,

Hapert,

Hulsel,

Reusel,

Eersel,

Duizel,

Bladel.

Brabant Water verstuurde daarover zaterdag een NL-Alert. Mensen uit omliggende dorpen ontvingen ook de melding, maar die hoeven zich geen zorgen te maken.

In Bladel spreken mensen zondagochtend hun zorg vooral uit over de ouderen. Een vrouw die in de supermarkt flessen met water inslaat, zegt: "Als ik diarree kreeg met mijn 45 jaar is dat vervelend maar dat komt wel goed. Bij mijn schoonmoeder van 80 kan dat een echt probleem worden."

Ook zouden er meerdere ouderen zijn die de NL-Alert niet hebben ontvangen. "Ik wist van niks, want ik heb geen mobieltje", vertelt een oudere vrouw.

Drie minuten koken

Brabant Water adviseert mensen om het water drie minuten te koken, voordat ze het drinken. De mensen in Bladel zien dat niet als een groot probleem. Sommigen doen dat in een pan of fluitketel, zoals wordt geadviseerd. Maar anderen pakken de waterkoker erbij: "Ik gebruik mijn waterkoker, maar die slaat steeds af. Een beetje onhandig. Want het water moet juist drie minuten koken."

Leidingen schoonspoelen

Om de bacterie uit de leidingen te krijgen, moeten de leidingen worden schoongespoeld. Daardoor kan tijdelijk bruin water uit de kraan komen en kan de waterdruk wat minder zijn. Het probleem is zondagmiddag rond één uur nog niet verholpen. De verwachting is dat dit in de loop van de middag wel het geval is.

Brabant Water doet ook nog onderzoek naar hoe de bacterie in het drinkwater terecht is gekomen. "Maar onze eerst zorg is nu dat er weer fatsoenlijk drinkwater komt", laat een woordvoerder van Brabant Water weten.

