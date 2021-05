Coronanieuws: 'Meeste theaters en podia redden programmering 5 juni niet'

17.50

RIVM-directeur Jaap van Dissel maakt zich zorgen dat het weer misgaat met het coronavirus, ondanks de afnemende besmettingscijfers. "We moeten nog wat verder zijn voordat het sein brandmeester is", zei Van Dissel die maandag een wetenschapsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in ontvangst nam. Hij kreeg de Akademiepenning voor zijn rol bij de bestrijding van Covid-19.

Volgens hem zijn er nog een hele hoop vragen over hoe het de komende jaren verder gaat met corona in Nederland. "Moeten we misschien toch nog een keer extra vaccineren? We hebben nu een hele hoge vaccinatiegraad, dat is heel erg mooi maar houden we die vast? Moeten kinderen, jonge adolescenten, ook gevaccineerd gaan worden?", vraagt de hoogleraar zich af.