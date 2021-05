Coronanieuws: mensen geboren in 1979 en 1980 kunnen prikafspraak maken

09.35

Duncan Laurence is flink ziek geweest door corona, maar hij is inmiddels langzaam weer aan de beterende hand. Dat zei hij maandag in de ochtendshow Jan-Willem start op! van NPO Radio 2. Het was de eerste keer dat de zanger naar buiten trad sinds het Eurovisiesongfestival.

"Ik ben inmiddels weer helemaal op de been, we gaan vandaag weer de studio in om te kijken wat ik kan doen", vertelde de zanger aan Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. "Ik was hartstikke ziek, we weten dat het een rotziekte kan zijn. Maar we hebben voor ergere dingen gestaan."