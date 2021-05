Klusjesman Nicky H. (29) opgepakt, Waalwijker lichtte zeker 69 mensen op

Bewakingsbeelden waarop de klusjesman te zien is. vergroot

De 29-jarige Nicky H. uit Waalwijk is maandagmorgen opgepakt vanwege oplichting. De klusser zou zeker 69 mensen hebben gedupeerd. Eerder was hij al in het televisieprogramma Opgelicht?! te zien.

De Waalwijker nam klus- en schilderopdrachten aan waarna hij na aanbetaling niets meer van zich liet horen. De schade voor de slachtoffers bedraagt zo'n 71.000 euro.

Aanbetalingen van soms duizenden euro's

Nicky H. zou een valse naam of die van bestaande bedrijven hebben gebruikt om klus- en schildersopdrachten binnen te halen. De klanten deden dan een aanbetaling van soms enkele duizenden euro’s waarna de afgesproken werkzaamheden niet of niet helemaal werden uitgevoerd.

De man kwam dikwijls via sociale media met klanten in contact. Hij reageerde dan op oproepen voor een schilder of klusser.

