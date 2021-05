Defensiepersoneel op veel meer plekken blootgesteld aan chroom-6

Op alle locaties van Defensie zijn medewerkers mogelijk blootgesteld aan kankerverwekkende chroom-6 houdende verf. Daarbij heeft het ministerie van Defensie als werkgever niet aan zijn zorgplicht voldaan, blijkt uit onderzoek in opdracht van dat departement.

Collectieve financiële regeling In 2018 bracht dezelfde commissie al naar buiten dat het ministerie van Defensie op vijf werkplaatsen (zogeheten POMS-locaties) zijn zorgplicht niet was nagekomen. Militairen stonden hier bloot aan chroom-6, terwijl het ministerie wist dat dit schadelijk was. Ook op vliegbases Gilze-Rijen, Woensdrecht, Volkel en Eindhoven werd met verf met chroom-6 gewerkt.

Verf met chroom-6

Chroom-6 houdende verf wordt gebruikt om roestvorming tegen te gaan. Vooral in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw had Defensie onvoldoende aandacht voor de arbeidsomstandigheden, aldus de onderzoekers. In de jaren negentig is het verbeterd.