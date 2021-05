Na half jaar les in de bioscoop kan Jip (12) bijna terug naar school

Wachten op privacy instellingen... Jip (12) krijgt les in de Pathé. Een half jaar lang les in de bioscoop. Volgende Vorige vergroot 1/3 Na half jaar les in de bioscoop kan 12-jarige Jip bijna terug naar school

Een half jaar lang kreeg de 12-jarige Jip van der Wouw les in een bioscoopzaal van Pathé in Tilburg. Dat was een prima alternatief voor het thuisonderwijs, maar toch is Jip blij dat hij vanaf woensdag weer naar zijn vertrouwde omgeving op De Nieuwste School kan.

Het klinkt best gaaf en dat is het misschien ook wel: les krijgen in de bioscoop. Voor Jip was het een half jaar lang de realiteit. Geen film op het witte doek, maar gewoon in de schoolboeken. Zonder popcorn.

"Thuis zit je alleen achter je laptop en daar word je gek van."

De meeste middelbare scholen zijn sinds maandag weer open. De Nieuwste School in Tilburg verwelkomt alle leerlingen vanaf woensdag weer. De bioscoopzaal is dan verleden tijd. “Pathé was beter dan thuisonderwijs. Dan zit je alleen maar achter je laptop en daar word je gek van. Maar gewoon naar school gaan in je eigen vertrouwde klas is het fijnst. Dat heb ik het meest gemist”, zegt de vwo-scholier.

In de bioscoopzaal konden de scholieren niet in groepjes bij elkaar zitten. Daar hadden Jip en zijn vrienden wat op bedacht. In Google Meet zat hij digitaal met zijn vrienden bij elkaar. “Daar maken we dan ook plezier”, zegt Jip, die benadrukt dat dit niet kan tippen aan het echte contact op school.

Woensdag zit Jip weer ‘gewoon’ met zijn klasgenoten op De Nieuwste School. Over een paar weken komt de zomervakantie al in zicht. “En dat is ergens ook wel jammer”, zegt Jip. “Want de mentor van nu, hebben we volgend jaar niet meer.”

Les in de bioscoopzaal van Pathé.

