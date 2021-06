Volkszanger Roger van Meer zwaargewond na crash met spookrijder

Volkszanger Roger van Meer uit Etten-Leur heeft maandagmiddag een zwaar ongeluk gehad in België. "Roger zegt dat er een spookrijder op hem af reed en hem frontaal raakte", vertelt zijn vriendin Petra van der Werf. Hij ligt met een gebroken heup en enkel in het ziekenhuis.

Uiteindelijk belde Roger naar Petra. "Ik heb een ongeluk gehad. Ik heb zo'n pijn", zei hij. "Ik dacht nog dat hij door zijn knieën was gegaan want hij heeft een kunstknie en een slechte knie", maar Roger maakte snel duidelijk dat hij echt een auto-ongeluk had gehad .

Ook omstanders vertellen Petra en en politie dat de witte auto op de verkeerde weghelft reed en recht op Roger af reed. Roger vertelde Petra dat het in een flits gebeurd was. "Hij dacht nog wat doet die nou? Hij komt recht op me af!"

"Roger heeft maandag al een eerste operatie gehad. Zijn heup was uit de kom en gebroken. Ook zijn enkel is gebroken", weet Petra. Zij zit nu in hun woning is Etten-Leur. "Ik mag drie dagen het ziekenhuis niet in. Dat zijn Belgische coronaregels. Ik heb ons café 't Jachthuis maar weer gesloten, want dat kan ik er even niet bij hebben in mijn eentje. We waren net open", klinkt het beteuterd.