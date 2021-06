146 dagen na de eerste prik is de miljoenste prik gezet in Brabant

In Veghel werden de eerste prikken gezet, nu zitten we op een miljoen (foto:Omroep Brabant) vergroot

Een mijlpaal in de Brabantse prikwereld: vandaag wordt de miljoenste coronavaccinatie gezet. Dat laat GGD Hart voor Brabant via social media weten. 146 dagen geleden, op 6 januari, werd in Veghel de allereerste prik van Nederland gezet.

Voor de drie GGD's in Brabant is die miljoenste prik een klein feestje. De grootste GGD-regio deelde dit feit dan ook trots. Volgens haar ligt het prikken keurig op schema: het was ook de planning dat rond deze tijd de miljoenste prik gezet zou worden.

Wachten op privacy instellingen...

Na vijf maanden zijn zo'n 90.000 Brabanders volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Pas twee weken na de laatste prik ben je afhankelijk van het vaccin voor 60 tot 90 procent beschermd. In september zou iedereen zijn laatste prik gehad moeten hebben.

Aantal Brabanders dat volledig is gevaccineerd eind mei (afbeelding:Brabantscan.nl) vergroot

In de eerste maanden zijn de specifieke doelgroepen geprikt zoals zorgmedewerkers en mensen met een zwakke gezondheid. Daarna volgde iedereen afhankelijk van hun geboortedatum, beginnend bij de oudsten onder ons.

Dat prikken gaat nu hard. Gemiddeld worden er in Brabant ruim 16.500 spuiten gezet in Brabant. De vaccinatielocaties zijn op volle sterkte en waar eerst drie prikwegen op locatie waren zijn er nu soms 10 of meer open. "Alles valt of staat met de levering van vaccins. We hebben wat leveringsproblemen gehad maar die vertraging is in de planning meegenomen", zegt Noor van Manen van GGD Hart voor Brabant.

Verschil tussen de eerste en tweede vaccinaties in Brabant (foto: Brabantscan.nl) vergroot

Begin vorige maand bleek uit onderzoek van het RIVM en de GGD's dat de vaccinatiebereidheid hoog ligt, ruim 80 procent. In Brabant ligt die bereidheid zelfs nog hoger 96 procent. Mogelijk speelt het hierbij een rol dat corona in onze provincie erg heeft huisgehouden.

De veruit meeste Brabanders willen een coronaprik (foto: Brabantscan.nl) vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.