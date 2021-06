Wachten op privacy instellingen... De brand op camping De Zwarte Bergen verwoestte een schuur pal naast een caravan (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Brand verwoest schuur pal naast caravan op camping in Luyksgestel

Een schuur op camping De Zwarte Bergen in Luyskgestel is dinsdag rond middernacht in vlammen opgegaan. De schuur stond vlakbij een caravan.

Een bewoner die juist thuiskwam van zijn werk ontdekte de vlammen en belde de hulpdiensten. Volgens de ooggetuige werd de caravan waar deze schuur naast stond niet meer bewoond.

Groeiende criminaliteit

"Bewoners van De Zwarte Bergen voelen zich onveilig vanwege de branden die hier de laatste tijd plaatsvinden en groeiende criminaliteit op dit terrein", laat een ooggetuige weten. Eind mei ging hier ook al een chalet in vlammen op. Toen werd gevreesd voor het leven van de bewoner en twee kinderen, maar die bleken op het moment dat de brand uitbrak niet aanwezig te zijn.

Op de plaats waar nu nog camping De Zwarte Bergen staat, gaat Landal GreenParks binnenkort een nieuw vakantiepark bouwen: een hoogwaardig luxe park met 340 recreatiehuisjes en zogenoemde centrumvoorzieningen. Landal speelt hiermee in op de sterk toegenomen vraag naar binnenlandse vakanties vanwege de coronapandemie.

Onderwerp van discussie

Camping De Zwarte Bergen was jarenlang onderwerp van discussie bij de gemeente Bergeijk. Eigenaar Paul van Os wilde stoppen met de camping en er iets nieuws van maken. Tijdens de zogenoemde transitieperiode stelde hij verschillende opties voor, waaronder een plan om driehonderd arbeidsmigranten op deze locatie te huisvesten, om zo het verlies te beperken. Maar toen de gemeente liet weten dat dit gebied een recreatieve functie zou blijven houden, liet hij dit plan snel varen.

Van de schuur op camping De Zwarte Bergen bleef weinig over (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Hoe de brand op camping De Zwarte Bergen kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.