Coronanieuws: 'Deel kabinet wil versoepelingen vervroegen naar 25 juni'

Door de vaccinatie tegen het coronavirus hebben steeds meer Nederlanders antistoffen tegen het virus in hun bloed. Zo'n 54 procent van alle bloeddonoren bezit antistoffen, die het virus bij een besmetting kunnen uitschakelen. Een maand geleden was dat 32 procent. Het is volgens bloedbank Sanquin de grootste stijging in een maand tijd tot nu toe. Van de donoren die ouder dan 70 jaar zijn, heeft 90 procent antistoffen. Bij zestigers is dit zo'n 85 procent en bij vijftigers 54 procent.