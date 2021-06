Coronanieuws: 'Verplicht winkelen met karretje heeft geen effect'

07.30

Of je nou boodschappen doet voor de hele week of alleen een zak chips haalt, bij de meeste supermarkten moet je sinds het uitbreken van het coronavirus verplicht een winkelwagentjes pakken. Maar dat zorgt er helemaal niet voor dat we beter anderhalve meter afstand houden, meldt Hart van Nederland , dat een onderzoek van de UvA hierover heeft ingezien.

De PLUS in Veldhoven was het toneel van het experiment. Zeven dagen lang werd er in de winkel van supermarktmanager André van Reijen onderzoek gedaan naar welke maatregelen in de supermarkt ervoor zorgen dat klanten meer afstand houden.