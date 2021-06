'Heel zuur', wel limiet, geen Olympische Spelen voor marathonloper Koreman

Björn Koreman in Wenen toen hij de marathon won. vergroot

Björn Koreman loopt op 7 augustus niet mee in de olympische marathon. De atletiekbond heeft gekozen voor drie andere lopers. Koreman richt zijn pijlen nu op de volgende spelen over drie jaar. “Het is ontzettend zuur, maar voor Parijs moet ik zorgen dat ik bij de snelste drie hoor.”

Het nieuws dat de spelen aan zijn neus voorbijgaan, kwam woensdagochtend bij Koreman in Geertruidenberg niet als een grote verrassing aan. “Het is begrijpelijk dat ze voor de snelste drie lopers kiezen.”

Koreman zet wel vraagtekens bij de selectieprocedure van de atletiekbond. Hij vindt dat de bond van tevoren duidelijk had moeten maken dat ze voor de snelste drie zouden kiezen. Nu liet de bond ruimte over voor andere factoren om de keuze voor Tokio te bepalen. Ook moesten de zes potentiële lopers zich in een soort spreekbeurt aan de bond presenteren.

“Sinds december heb ik met die factoren rekening gehouden”, zegt Koreman. “Nu is gebleken dat het allemaal niet van invloed is geweest.”

Zo’n factor was dat Koreman als enige Nederlander een marathon daadwerkelijk heeft gewonnen. Dat gebeurde in december in Wenen waar hij ook zijn snelste tijd liep (2.11.07). Daarnaast is Koreman een soort uithangbord geworden voor de loopsport. Tot een paar jaar geleden dronk en rookte hij veel voordat hij in zijn leven een ommezwaai maakte.

Koreman heeft sinds december geen nieuwe poging kunnen doen om zijn marathontijd te verbeteren, omdat hij geblesseerd raakte nadat hij een winkeldief had gepakt. Spijt van die daad, die zijn kans op de spelen aanzienlijk heeft verkleind, heeft hij niet. “Ik ben niet iemand die terugkijkt, dat schiet niet op.”

Het vizier van Koreman is woensdag snel verschoven. “Natuurlijk is het balen, maar ik ga nu even lekker trainen. De frustratie eruit rennen en zorgen dat ik er in 2024 wel bij ben.”

De lopers die aan de limiet van 2.11.30 hebben voldaan:

Nageeye 2.06.17 Choukoud 2.09.55 Van Nunen 2.10.16 Butter 2.10.30 Koreman 2.11.07 Futselaar 2.11.30

