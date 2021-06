Bolwoningen Den Bosch verdienen monumentale status

Wachten op privacy instellingen... De bolwoningen werden rond 1984 gebouwd. (Foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Sinds de jaren 80 sieren de bolwoningen Den Bosch

Heel Nederland kent de Bossche bol met chocola en slagroom. De Bossche bolwoningen zijn daarentegen minder bekend. De opvallende woonhuizen kwamen onlangs in een van de filmpjes tijdens het Eurovisie songfestival in beeld en gingen de hele wereld over. Raadslid Marcel Ploegmakers wil dat de futuristische huizen een monumentale status krijgen.

Als je ze van boven zou kunnen bekijken, lijken het net champignons die in een bos groeien. De vijftig bolwoningen zijn de laatste woningen die werden gebouwd met een subsidie voor experimenteel bouwen en werden in 1970 ontworpen door Dries Kreijkamp.

"Het leek wel of er ruimteschepen in het weiland waren geland."

Sinds 1984 staan ze in het bollenveld in de Bossche wijk de Maaspoort. De experimentele huizen kosten destijds 92.000 gulden (nog geen 42.000 euro) per stuk. "Ik woonde hier in de buurt en heb ze zien bouwen in die tijd, het leek wel of er ruimteschepen in het weiland waren geland", vertelt Marcel Ploegmakers terwijl hij tussen de bollen doorloopt.

De filosofie van Kreijkamp was dat de bol van alle driedimensionale vormen het kleinste buitenoppervlak heeft en de meeste inhoud. Hierdoor is er minder oppervlak dat in contact komt met de koude buitenlucht, waardoor een bol minder snel afkoelt dan een vierkant huis met dezelfde inhoud.

Aanvankelijk mankeerde er van alles aan de met beton en glasvezel gebouwde bolwoningen. Er waren lekkages en scheuren in de schil van de bollen en bovendien was het energieverbruik veel hoger dan waarmee rekening was gehouden. Ondertussen zijn die problemen opgelost.

"Je moet heel veel van elkaar houden om met z'n tweeën op zo'n klein oppervlakte te wonen."

Thijs is architect en woont zo'n drie jaar in een van de bollen. "Je moet een beetje handig zijn om extra ruimte in de kleine woning te maken", vertelt hij. "Boven de keuken heb ik in een heel klein hoekje een extra werkplek gemaakt. Bijna iedereen woont alleen in zijn of haar bolletje want je moet ook wel heel veel van elkaar houden om met z'n tweeën op zo'n klein oppervlakte te wonen", vertelt Thijs lachend. Hij is zo gastvrij om ons een rondleiding te geven door zijn bolle huis.

De gemeente doet op dit moment onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de bolwoningen. Volgens Ploegmakers verdienen ze net zoals de kubuswoningen in Rotterdam het predicaat gemeentelijk monument.

