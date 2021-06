Bioscoop Tilburg kan niet wachten om weer films te draaien, dit is de top 3

Marnick van Gessel van Cinecitta in Tilburg vergroot

Bioscopen staan te trappelen om de deuren te kunnen openen. Aanstaande zaterdag is het zover, dan mogen er na maanden van lockdown weer films worden vertoond op het witte doek. Bij Cinecitta in Tilburg laten ze er geen gras over groeien. Daar gaan om één minuut over twaalf de eerste films draaien.

De zomerperiode is meestal niet de beste tijd van het jaar voor bioscopen. Toch hebben veel bezoekers zin om weer eens een filmpje te pakken, merken ze bij Cinecitta. “Eigenlijk zou het nu inderdaad een minder drukke periode moeten zijn”, vertelt bedrijfsleider Marnick van Gessel. “Maar we krijgen heel veel telefoontjes van mensen die niet kunnen wachten om weer topfilms te zien. En we zien het ook aan de kaartverkoop.”

"We hebben deze week wel tien premièrefilms, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

Want topfilms: die zijn er, volgens programmeur Jasper Naaijkens. Vanwege de lockdown zijn veel films in de afgelopen periode nog niet uitgebracht en die staan nu ‘in de rij’ voor hun beurt in de bioscoop. “We hebben deze week wel tien premièrefilms, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt hij. Daarnaast draaien er ook nog films die vóór de lockdown ook al draaiden, maar die nog een kans verdienen. “Ammonite bijvoorbeeld, of Kom hier dat ik u kus, die hebben vier dagen gespeeld voordat we dicht moesten. Die verdienen het om terug te keren.”

Welke films zijn nu echt een must-see? Een top 3 samenstellen is moeilijk voor de programmeur, 'het is alsof je me vraagt tussen mijn kinderen te kiezen', maar hij probeert het toch:

De Oost. “Deze film ligt me na aan het hart, omdat ik al vroeg door de filmmaker benaderd ben, een eerste versie mocht zien en er commentaar op mocht geven. Daarnaast is deze oorlog en Nederlands-Indië lang buiten onze geschiedenisboeken gehouden. Het is goed dat er nu een grote en goede film over gemaakt is.” De Slag om de Schelde. “Ook een heel belangrijke film, omdat het de eerste keer is dat er een film over gemaakt is. Zeeland kwam nooit voor in de grote oorlogsfilms, omdat de bevrijding daar overgelaten is aan de Britten en de Canadezen. Dus Amerikaanse films hadden er geen oog voor. Het is echt een heel grote productie, heel mooi gelukt. Na Zwartboek de duurste oorlogsfilm ooit hier gemaakt.” Nomadland. “Een terechte Oscarwinnaar. Ontzettend actueel ook. De film gaat over een vrouw die alles kwijtraakt en noodgedwongen in een camper door Amerika reist. De film laat de noodlottige onderkant van de Amerikaanse samenleving zien, heel mooi in beeld gebracht.”

Genoeg films om te gaan zien dus. “Ik ben blij dat we er twee extra zalen bij hebben, dat maakte de puzzel iets makkelijker.”

"Rendabel doet er even niet toe. Het belangrijkst is dat we weer iets kunnen."

En nu is het aan de bezoeker. Door de coronamaatregelen zijn volle zalen nog niet mogelijk. In de grote zaal van Cinecitta past het maximum van vijftig personen. In de kleinere zalen is tien of twintig bezoekers het maximum. Of dat rendabel is voor de bioscoop? “Rendabel doet er even niet toe”, zegt Van Gessel. “Het belangrijkste is dat we weer íets kunnen. Dat onze achterban weer mag komen.” Om dat te vieren, is er zaterdag behalve een nachtelijke film ook een ‘unlockparty’, waar de fans van Cinecitta zijn uitgenodigd.

