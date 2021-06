'Kermisseizoen na lockdown wordt afgetrapt in Bergen op Zoom'

De Breakdance van Frank kwam nauwelijks buiten dit jaar. (Foto: Frank Vale) vergroot

Kermisexploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom is er zeker van. De allereerste kermis van Brabant sinds de lockdown staat op 2 juli op de Boulevard in de Markiezenstad. Woensdagochtend had hij hierover een positief gesprek met de burgemeester. “Het ziet er heel goed uit voor ons. De aanvraag voor de vergunning wordt nu in behandeling genomen. Het is wachten op groen licht”, aldus Vale.

“Eindelijk mogen we weer. We hebben het geld zo hard nodig”, zegt de organisator van de Bergse kermis. Volgens het openingsplan van het demissionair kabinet zijn evenementen vanaf 30 juni weer toegestaan. Op 22 juni valt hierover een definitief besluit.

"Dit is een mooie start voor kermisexploitanten."

Frank Vale is in zijn nopjes en zit woensdagmiddag al onafgebroken te bellen naar andere kermisexploitanten die aan het evenement kunnen deelnemen. Hij heeft het plaatje al helemaal ingetekend. “Het wordt een echte thuiswedstrijd. Zo’n 25 tot 30 exploitanten uit ‘kermisstad’ Bergen op Zoom moeten voor het vermaak gaan zorgen.”

Zo goed als zeker barst het volksfeest los van 2 juli tot en met 11 juli op het terrein aan de Binnenschelde. Volgens de coronaregels die momenteel gelden, zullen de attracties dan tot tien uur ’s avonds open zijn.

“Het is echt een mooie start voor de exploitanten die hier wonen. Het kermisterrein ligt op een steenworp afstand. Ze hoeven hiervoor hun dieseltank van de vrachtwagens niet vol te gooien en ook de mobiele woningen hoeven niet verkast te worden. Dat scheelt weer in de kosten nu wij al anderhalf jaar nauwelijks inkomsten hebben.”

Vale verwacht zo’n 1500 tot 2000 bezoekers tegelijk te kunnen toelaten. Die hoeven niet getest te worden voordat ze het kermisterrein betreden. “Dat kan ook eigenlijk niet. Kermis is voor veel mensen een impuls. Ze komen ook langs om alleen maar snel oliebollen te kopen.”

In plaats van testen, komen er hekken rond de kermis te staan om het aantal bezoekers te reguleren. Ook moet iedereen zich aan de anderhalve meter-maatregel houden. Vale: “Het gaat om een doorloopevenement hè.”

"We hopen dat de kermissen die nog doorgaan de schade enigszins kunnen beperken."

Voor de exploitanten lijkt het seizoen eindelijk van start te kunnen gaan. Al merkt Vale op dat belangrijke inkomsten van de normaal zo drukke kermisdagen rond Pasen en Pinksteren ook dit jaar weer verloren zijn gegaan. “We hopen dat de kermissen die nog doorgaan de schade enigszins kunnen beperken.”

Eerder deze week lieten de gemeente Best, Uden en Tilburg weten ook bezig te zijn met de organisatie van kermissen. “Maar hier in Bergen op Zoom gaat het gebeuren. Wij zijn er klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in”, besluit de enthousiaste Vale.

