Kermis in Best en Uden? Gemeenten hebben goede hoop op doorgaan

De gemeenten Best en Uden hebben goede hoop dat het daar volgende maand kermis is. Dat zal dan in een afgeslankte vorm zijn, met omheinde pleinen. Definitief groen licht is er nog niet, het kabinet neemt op 22 juni een definitief besluit.

Op 2 juli zou de kermis in Best moeten beginnen. “Op dit moment achten wij de kans dat de kermis doorgaat redelijk groot waardoor wij positief gestemd zijn”, aldus een woordvoerster. In Uden, waar het volksfeest vanaf 16 juli op de agenda staat, is de reactie iets voorzichtiger. Beide gemeenten hebben over de voortgang geregeld contact met de exploitanten van de diverse attracties.

Kermissen in Best en Uden doen ertoe

Zowel in Best als Uden heeft de kermis een reputatie hoog te houden. Die in Uden gaat al jaren de strijd aan met ‘Tilburg’, over welke gemeente de grootste kermis van Europa heeft. ‘Best’ afficheert zich sinds tijden als mooiste en goedkoopste van ons land.

En als het aan het gemeentebestuur van Best ligt, dan mag het programma er ook dit jaar weer zijn – wanneer er witte rook komt uit Den Haag. “Het wordt wel”, zo laat een woordvoerster weten, “een kermis in afgeslankte vorm vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand. Die staan uiteraard niet ter discussie.”

In de praktijk betekent dit dat er pleinen komen, die zullen worden voorzien van toegangspoorten en hekken. Binnen die locaties zullen er minder attracties zijn en moet het publiek zich zien te vermaken zonder straattheater. ‘Best’ zal verder minder ruchtbaarheid geven aan de kermis: geen radioacties, geen loterijen, geen kermiskrant. Als het doorgaat, duurt de kermis in Best wel een dag langer dan gebruikelijk.

'Uden iets kleiner'

De kermis in Uden is gepland van 16 tot en met 26 juli. Hierover meldt dat de gemeente het volgende: “We gaan ervan uit dat de kermis iets kleiner zal zijn dan andere jaren. De voorbereidingen worden reeds getroffen.”

Ook hier zal sprake zijn van kermispleinen. Zij komen verder uit elkaar te liggen dan voorgaande jaren en elk kermisplein is voorzien van een aparte in- en uitgang. Rondom de kermis worden hekken geplaatst om het aantal bezoekers te kunnen reguleren en de 1,5 meter maatregel te kunnen waarborgen. Daarnaast wordt een apart gedeelte ingericht met kinderattracties.

Nog meer julikermissen in Brabant

Voor juli staan in onze provincie ook kermissen op de planning in Moergestel, Etten-Leur, Hooge Mierde, Oisterwijk, Schijndel, Tilburg en Valkenswaard. De gemeente Oisterwijk (waar Moergestel onder valt) wil nog niet op de feiten vooruitlopen. "Vorig jaar hebben we met inachtneming van de toen geldende maatregelen in Moergestel een veilige corona-kermis neergezet. De kennis die we toen hebben opgedaan is de basis voor mogelijke kermissen in 2021", aldus een woordvoerster, die een slag om de arm wil houden.

Het is nog niet bekend hoe de andere gemeenten waar deze kermissen plaatsvinden aankijken tegen de aangekondigde versoepelingen. Tilburg komt op zijn vroegst dinsdag met een reactie.

'Politiek af en toe grote kermis'

Ondertussen zijn kermisbonden en -exploitanten al maanden achter de schermen bezig om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan. Zij voeren geregeld overleg met onder meer gemeenten, het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Een woordvoerster laat weten dat ze blij is met de voortvarende manier waarop bijvoorbeeld de gemeenten Best, Den Bosch en Uden inspelen op de ontwikkelingen. Spijtig vindt ze dat een aantal gemeenten de hakken in het zand zit en niet bepaald willen meewerken. Ook heeft ze bedenkingen bij 'Den Haag': "De politiek lijkt af en toe op een grote kermis."

