Mestverwerker Helmond wint rechtszaak over strengere geurnormen

Bewoners van de wijk Brouwhuis in Helmond zijn de stank helemaal beu

Mestverwerker Den Ouden uit Helmond hoeft voorlopig niet aan strengere normen te voldoen voor het uitstoten van geur. Dat heeft de Raad van State bepaald. De wijk Brouwhuis in Helmond klaagt al jaren over stankoverlast. De provincie en de rechtbank wilden dat het bedrijf aan strengere normen zou voldoen, maar de Raad van State veegt dat voorlopig van tafel.

Mestverwerker Den Ouden moet van de provincie de geuruitstoot flink naar beneden brengen. Een van de eisen is dat het koolstoffilter vaker vervangen moest worden. Het bedrijf gaf aan hier niet aan te kunnen voldoen, onder meer door de hoge kosten. Ook was er veel discussie over wat dan een aanvaardbare geurniveau is in de omgeving.

Eerder kreeg de mestverwerker ongelijk van de rechter, maar de Raad van State heeft die uitspraak nu geschorst. Het gaat om een zogeheten voorlopige voorziening. De mestverwerker is nog in een bodemprocedure verwikkeld. Den Ouden hoeft nu niet aan de strengere normen te voldoen, zolang de bodemprocedure nog loopt.

Geen goede reden voor strengere normen

Volgens de Raad van State heeft de provincie niet op de juiste manier bepaald wat nu het aanvaardbare geurniveau in de omgeving is. Ook is ook bij de provincie niet duidelijk wat de effecten zijn van het vaker vervangen van het koolstoffilter. De Raad van State ziet dan 'geen goede reden' om de strengere normen op te leggen.

Een flinke tegenvaller voor de omwonenden van de mestverwerker, vindt voorzitter Ben Vogel van de wijkraad Brouwhuis. "Dit ziet er niet goed uit. De bodemprocedure is pas dit najaar, denk ik." En juist in de zomer hebben veel wijkbewoners last van Den Ouden. "Je kunt vaak niet eens buiten zitten en moet ramen en deuren gesloten houden", vertelden boze wijkbewoners eerder.

Acties aangekondigd

Veel bewoners in de wijk zijn de stank helemaal beu. Ze hebben acties aangekondigd en voorspellen een 'hete zomer'.

