Alpaca's populairder dan ooit: 'Mensen willen gewoon knuffelen'

Ze zien er schattig uit, ze hebben een ongekende hoge aaibaarheidsfactor en ze zijn ongevaarlijk. Niet voor niets verovert de alpaca, ofwel het schaap van de Andes, in rap tempo Nederland. Theo Enthoven uit Oudenbosch is alpacafokker. Hij wordt met overspoeld met telefoontjes van mensen die de dieren graag zouden willen hebben. Maar door de ongekende populariteit is er in Nederland haast geen alpaca meer te koop.

Theo heeft zo’n veertig alpaca’s rondlopen op zijn fokkerij in Oudenbosch. Het duurt minstens nog tot het einde van het jaar voordat hij er weer enkele kan verkopen. “Ik ben geen commerciële fokker. Mensen zullen dus gewoon geduld moeten hebben. De vrouwtjes hebben een draagtijd van 11,5 maand. Daarna blijven de kleintjes nog een halfjaar bij de moeder voordat ik ze weg doe.”

"Mensen zijn konijnen en geiten een beetje beu."

Naar de verklaring voor de grote vraag naar alpaca’s kan Theo slechts gissen: “Ik denk dat mensen de schapen, geiten en de konijnen een beetje beu zijn. Ze willen iets nieuws en moois in de wei. Bovendien is er na de coronatijd misschien ook wat meer behoefte om te knuffelen. Ik hoor dan ook van mensen dat ze in plaats van op vakantie te gaan, alpaca’s willen kopen.

Theo verkoopt zijn dieren niet zomaar aan iedereen. “Ik ben lid van de Alpaca Vereniging Benelux. Mensen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende ruimte hebben en ze moeten tenminste twee alpaca’s tegelijk kopen. Het liefst zelfs drie, want het zijn kuddedieren. In afzondering gaan ze na een aantal maanden dood van narigheid en dat wil ik niet”, legt de fokker uit.

"Je hebt er langer plezier van dan van een Ferrari."

De klanten die een plaatsje op zijn wachtlijst hebben weten te bemachtigen, moeten dus een flinke dosis geduld hebben en een goed gevulde portemonnee. Want de landbouwhuisdieren zijn niet goedkoop. De prijs voor een merrie kan oplopen tot tweeduizend euro. Een hengst kost maximaal achthonderd euro. Theo: “Ze worden wel zo’n twintig tot vijfentwintig jaar oud. Je hebt er dus langer plezier van dan van een Ferrari.”

