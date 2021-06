Janssen-vaccin zorgt voor chaos bij priklocaties: ‘Onterecht weggestuurd’

Het coronavaccin van Janssen (foto: ANP 2021/Rob Engelaar) vergroot

Tientallen mensen die een afspraak hadden voor een coronavaccinatie zijn woensdagmiddag onterecht naar huis gestuurd. Door grote onduidelijkheid over het Janssen-vaccin werden mensen door medewerkers van de GGD weggestuurd. ‘’Dat was zeker niet de bedoeling’’, zegt een woordvoerder. Maar ondertussen wordt aan de telefoon nog altijd gezegd dat je niet hoeft te komen, omdat ze gestopt zijn met het Janssen-vaccin.

De Gezondheidsraad adviseerde aan het begin van de middag het vaccin van Janssen niet meer toe te dienen aan mensen onder de veertig. Belangrijke reden voor dit nieuwe advies is dat ook het Janssen-vaccin ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking kan hebben. Dat is in het buitenland vastgesteld, in Nederland zijn er geen meldingen.

Fout van GGD

Maar dit nieuws zorgde voor grote verwarring in onder andere Boxmeer. De vrouw van Marc Pieterse had om twee uur een afspraak bij de vaccinatielocatie. Ze kwam netjes op tijd voor een prikje van Janssen, maar ze werd zonder pardon naar huis gestuurd. En dat terwijl ze geboren is in 1968, een geboortejaar waarmee nog geprikt wordt met het Janssen-vaccin.

De fout wordt toegegeven door GGD Hart voor Brabant. ‘’Dat was zeker niet de bedoeling. Het was een uur even onduidelijk en daarom heeft de verantwoordelijke op locatie besloten iedereen naar huis te sturen. Zestig mensen is gevraagd een uur later terug te komen of een nieuwe afspraak in te plannen. En dat op 8500 mensen die vandaag door onze GGD-regio zijn gevaccineerd.’’ Dat gebeurde overigens op veel meer plekken in heel Nederland. Volgens de woordvoerder zijn alle medewerkers nu goed geïnformeerd.

Telefoniste weet van niks

‘’En iedereen die een afspraak heeft staan voor het Janssen-vaccin wordt op dit moment geïnformeerd over de nieuwe werkwijzen’’, vervolgt de woordvoerder. ‘’Iedereen die afspraak heeft staan, mag zelf kiezen om gewoon geprikt te worden of om een nieuwe afspraak te maken voor een vaccinatie met Pfizer of Moderna.’’

Een telefoontje naar de Brabantse coronalijn leert dat er binnen de GGD nog altijd onduidelijkheid is. De vraag of de afspraak van vandaag voor een Janssen-vaccin doorgaat, wordt met een ‘nee’ beantwoord. ‘’U hoeft niet meer te gaan’’, zegt de telefoniste. ‘’Er zijn problemen met het Janssen-vaccin. Het blijkt minder effectief te zijn en leverproblemen te veroorzaken.’’

Veilig

Maar de landelijke GGD benadrukt dat iedereen die een vaccin van Janssen gekregen heeft een goede keuze heeft gemaakt. ‘’En mensen die binnenkort een afspraak hebben met Janssen, kunnen die afspraak op een verantwoorde manier laten doorgaan.’’

Coronaminister Hugo de Jonge kijkt of het mogelijk is Janssen als keuze-optie aan te bieden voor wie dat wil. De Gezondheidsraad geeft namelijk aan dat Janssen een effectief en veilig vaccin is. Daarom wil hij 18-plussers zelf de keuze geven om het vaccin te nemen als ze dat willen.

