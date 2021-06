Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters Volgende Vorige vergroot 1/5 Ravage is enorm na strandfeest bij Zuiderplas in Den Bosch

Het is struikelen over het glas, bekers, flesjes, fietsen, scooters en een winkelwagen, die zijn achtergelaten bij de Zuiderplas in Den Bosch. Ook de wegen en fietspaden in de buurt liggen bezaaid met afval na het feest van woensdagavond dat door de politie werd afgebroken.

Fietsers die onderweg zijn naar hun werk moeten slalommen om het afval te ontwijken, ziet een getuige. Een vuilniswagen van de gemeente komt rond kwart voor zeven aan om te starten met het opruimen van de bende die is achtergelaten.

Vierhonderd jongeren

Woensdagavond maakte de politie rond half elf een einde aan een groot feest op het strand bij de Zuiderplas. Er waren op dat moment zo’n vierhonderd jongeren aan het barbecueën, drinken en dansen. Er werd harde muziek gespeeld. Eerder op de avond zouden er zo’n tweeduizend mensen op het strand aanwezig zijn geweest.

De politie kwam met veel eenheden naar het strand om een einde te maken aan het feest. Zo’n vijftig politieagenten en honden werden ingezet. Er zou niemand zijn bekeurd.

