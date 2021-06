'Kans dat slachtoffers geld terugzien van klusjesman Nicky H. is klein'

Nicky H. wordt aangehouden voor oplichting (beeld: Opgelicht?!). Het raam is eruit en de deur sluit niet van Marjanka's tuinhuisje (privéfoto: Marjanka) Het huisje werd met een andere kleur verf bijgewerkt (privéfoto: Marjanka) Volgende Vorige vergroot 1/3 Nicky H. wordt aangehouden voor oplichting (beeld: Opgelicht?!).

"De kans dat slachtoffers van de Waalwijkse klusjesman ooit hun geld terugzien is klein, zelfs na een veroordeling." Dat teleurstellende antwoord heeft advocaat Guido Philipsen voor de gedupeerden. "Dit zeg ik na 15 jaar ervaring. Vaak hebben oplichters geen traceerbaar vermogen meer en van een kale kip kun je niet plukken."

Guido werkt voor Hermanides Advocaten in Eindhoven. "Oplichters zijn vaak geraffineerd. Zij zorgen dat ze weinig op naam bezitten. Ze huren hun huis, leasen hun auto, eventueel bezit is lastig te traceren of staat bijvoorbeeld op naam van hun partner of een stroman. Dan kun je wel gelijk krijgen van de rechter dat je recht hebt op schadevergoeding, maar eindig je alsnog met lege handen."

"Heel amicaal kwam hij binnen en ging gelijk aan de slag"

Deze week deed Katharina (69) uit Oosterhout aangifte tegen de klusjesman. Nadat ze haar vakantiegeld had gekregen, kon ze Nicky betalen om haar tuinhuisje op te knappen. "Op de dag dat ik zei hem te kunnen betalen, stond hij met een kompaan op de stoep. Hij kwam heel amicaal over en ging gelijk aan de slag. Eind van de dag kwam de mededeling dat het allemaal duurder uitviel."

Na extra pinnen en betalen heeft Katharina Nicky niet meer gezien. Haar tuinhuisje ligt er bouwvalliger bij dan het was. "Hij heeft overal gaten in gezet om het houtrot aan te tonen. Het raam is eruit want dat zou hij nog maken. Achteraf bleken ook mijn gereedschap en blikken verf verdwenen."

"Ik ben nu boos, wantrouwend, en bang."

Ze vertelt welke impact de oplichting op haar heeft. "Ik ben nu boos, wantrouwend en bang. Ik ben 's nachts alle waardevolle spullen uit mijn tuinhuis gaan halen en heb mijn fiets met een slot vastgemaakt. Zo bang dat hij terug zou komen, omdat hij wist dat mijn tuinhuisdeur eruit lag."

De meeste slachtoffers van Nicky H. hebben relatief kleine bedragen voorgeschoten voor klussen die nooit zijn afgemaakt. Er zijn 69 aangiften tegen hem gedaan en de schade is 71.000 euro.

"Jurische kosten liggen vaak hoger dan het schadebedrag"

"Zeker als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt, loont een rechtszaak vaak niet. De juridische kosten liggen vaak hoger dan het schadebedrag, wat je dan ook nog eens zelf moet ophoesten, omdat de oplichter platzak blijkt. Velen nemen dan maar hun verlies", zegt advocaat Philipsen. "En beschouwen het als leergeld."

Bij zulke oplichters lijkt het alsof misdaad loont. "Het is heel zuur", zegt Philipsen. "Als ze veroordeeld worden, verdwijnen ze een tijd achter de tralies en daarna gaan ze vaak weer ouderwets aan de slag. Het is vaak niet het meest morele en empathische slag volk, om het zo maar te zeggen."

"Foute mentaliteit en dreigende beslaglegging motiveren oplichter niet"

Natuurlijk kan er tot 20 jaar na een veroordeling bijvoorbeeld loonbeslag op het inkomen van een voormalige oplichter worden gelegd. "Maar dat is nooit op het volledige loon, door de zogenaamde beslagvrije voet. Dat is vaak tientjeswerk. De baas krijgt dit ook te zien en verlengt dan meestal het contract niet. Kortom naast de 'snel geld verdienen' mentaliteit, motiveert dit ook niet om het rechte pad te bewandelen. En blijft de kans op schadevergoeding klein", legt Philpsen uit.

Er is wel iets tegen zulke oplichters te doen. "Namelijk preventie door middel van voorlichting. Het meest effectief is elkaar waarschuwen. De mensen moeten geïnformeerd worden over de manieren van oplichting. In het geval van deze klusjesman: zoek klussers uit je omgeving, vraag referenties op, en waar het dan toch mis gaat, doe direct aangifte zodat de politie ook alert is. En bedenk vooraf: goedkoop is toch vaak écht duurkoop", is de laatste tip van deze Eindhovense advocaat.

*Katharina is niet de echte naam van de vrouw uit dit verhaal. Haar naam is bij de redactie bekend.

