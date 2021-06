Zo werden klusjesman Nicky H. en 'deurbeloplichter' Suat Y. opgepakt

Nicky H. wordt aangehouden voor oplichting (beeld: Opgelicht?!). vergroot

In de uitzending van Opgelicht?! is te zien hoe klusjesman Nicky H. en ‘deurbeloplichter’ Suat Y. uit Waalwijk worden opgepakt. Beide mannen werden deze week in alle vroegte door de politie opgehaald.

Nicky H. werd maandagmorgen aangehouden voor oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij zou zeker 69 mensen hebben gedupeerd. De man nam klus- en schilderopdrachten aan, maar na een aanbetaling liet hij niks meer van zich horen. Op deze manier lichtte hij zijn slachtoffers voor zo’n 71.000 euro op.

Zijn zaak was eerder al onder de aandacht gebracht in het televisieprogramma Opgelicht?! Een cameraploeg van dat programma was maandagochtend bij zijn arrestatie. Te horen is dat Nicky H. schreeuwt als hij door heeft dat agenten voor de deur staan. Op de beelden is ook te zien dat hij een beetje in paniek raakt. De arrestatie verloopt rustig.

"Mongolen, ik ben wel iedere dag keihard aan het werk."

Een dag later, op dinsdagmorgen, wordt in Drunen ‘deurbeloplichter’ Suat Y. opgepakt. De 38-jarige man komt uit Waalwijk. Hij verkocht via de site ringdong.nl deurbellen die hij nooit leverde. De politie achterhaalde ongeveer 600 aangiften in deze zaak. De slachtoffers zijn zeker voor 130.000 euro gedupeerd.

Ook bij zijn arrestatie was een cameraploeg aanwezig. Hoewel zijn aanhouding rustig verloopt, laat Suat Y. blijken dat hij het er niet mee eens is. “Mongolen, ik ben wel iedere dag keihard aan het werk. Oplichting, witwassen? Hoezo witwassen? Waar praten we over? Ik verdien zeven ruggen in de maand man. Wat witwassen?”, zegt hij tegen de agenten.

'Deurbeloplichter' Suat Y. wordt aangehouden (beeld: Opgelicht?!). vergroot

Bekijk hier de beelden van beide arrestaties:

