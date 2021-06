Drugslab en wapens gevonden bij huis waar gezin illegaal woont

Het drugslab werd gevonden in de schuur (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Het drugslab werd gevonden in de schuur (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

In de schuur van een huis aan de Somerenseweg in Heeze-Leende is een drugslab gevonden. Ook lag een grote hoeveelheid wapens. De ontdekking werd gedaan tijdens een controle van de politie. In het huis waar de schuur bij hoorde, bleek een gezin illegaal met een kind te wonen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het Dommelstroom Interventie Team deed op woensdag 2 juni een controle bij twee naast elkaar gelegen huizen in Heeze. Als er vermoedens bestaan dat ergens illegale praktijken plaatsvinden, komt het team in actie. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar zaken als brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, mensenhandel, prostitutie of drugs.

Illegale praktijken

Uit de controle op woensdag bleek dat in één van de huizen een gezin illegaal woonde. Dat betekent dat ze niet zijn ingeschreven op dat adres en daar dus ongeregistreerd woonden.

Drugs en wapens

In de schuur van het huis werd een niet-actief amfetaminelab ontdekt. Ook werd een grote hoeveelheid vuurwapens gevonden. De politie onderzoekt nog om wat voor wapens het precies gaat. De ouders van het gezin zijn aangehouden. Buren hebben het kind opgevangen.

De tweede controle was bij een beginnend bedrijf. Daar brak de bewoner regels die in strijd waren met het bestemmingsplan.

Zie op de beelden hieronder beelden van het drugslab in Heeze:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Twee aanhoudingen na vondst spullen om synthetische drugs te maken in Heeze

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.