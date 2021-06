Dicky en Jacob openen hun terras nu wel: 'We zijn blij dat het weer kan'

Dicky en Jacob Bos van Het Trefpunt in 's Gravenmoer. vergroot

Het terras van eetcafé Het Trefpunt in ’s Gravenmoer is nog dicht, maar daar komt zaterdag verandering in. Want dan gooien uitbaters Dicky en Jacob Bos hun terras en restaurant weer open. “We staan in de startblokken”, vertelt een enthousiaste Dicky.

Toen eind april de terrassen weer open mochten, besloten Dicky en Jacob anders. Zij vonden het gezien de coronasituatie van toen nog te vroeg. De 64-jarige Dicky zag hoeveel leed corona kan toebrengen. “Zoveel mensen knokken voor hun leven op de intensive care. Dat kunnen wij niet zomaar ons terras opengooien. Om ons personeel en de gasten te beschermen, maar ook uit respect voor de medewerkers in de zorg”, vertelde ze toen.

"We zijn heel blij dat het nu weer kan."

Dicky heeft geen seconde spijt van die beslissing. “We zijn ook van de oude garde hè. Als we iets beslissen staan we daar achter. We hebben hele fijne reacties gehad op dat besluit. En we hebben ook collega’s gehad die vertelden dat ze eigenlijk hetzelfde hadden willen doen.”

Het Trefpunt is inmiddels acht maanden dicht. Nu de coronasituatie in rap tempo verbetert, breekt ook voor Dicky en Jacob de zon door. Zaterdag gaan het restaurant en terras open, alleen het cafégedeelte blijft nog dicht. “Het voelt heel gek”, vertelt Dicky. “We zijn heel blij dat het nu weer kan en dat de besmettingen dalen. Maar we houden er ook een beetje een dubbel gevoel aan over, omdat nog niet iedereen de mogelijkheden heeft om open te gaan. Dat vind ik wel moeilijk.”

"Het was geen vetpot hoor."

De opluchting overheerst natuurlijk wel en Dicky, Jacob en het personeel zijn er klaar voor. “We zijn nu nog flink aan het poetsen. Het terras staat klaar en zaterdagmorgen om elf uur komen de eerste gasten. Dat menselijke aspect heb ik echt gemist.”

Dicky en Jacob konden de afgelopen acht maanden hun hoofd boven water houden. Ze konden gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en boden ook afhaalmaaltijden aan. “Het was geen vetpot hoor. Maar we zijn zelf ook niet zo veeleisend”, zegt ze met een lach.

Ondertussen rinkelt de telefoon op de achtergrond vrolijk door. Zondag zit al aardig volgeboekt met eters en ook voor de zaterdag staan al genoeg reserveringen. Dicky kan in ieder geval niet meer wachten. Vanaf zaterdag mag zij weer doen wat ze het liefste doet.

