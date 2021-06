Visarendgezinnetje in de Biesbosch is compleet, derde kuikentje uit het ei

Het visarendkoppel op hun nest (foto: Vogelbescherming) vergroot

Het laatste ei in het nest van de visarend in de Biesbosch is uitgekomen. De vogelfamilie telt nu drie visarendkuikens. Dankzij een webcam kunnen natuurliefhebbers het kersverse gezinnetje live volgen.

Janneke Bosch Geschreven door

Het visarenkoppel dat het nest bewoont, heeft er nu dus drie telgjes bij. De drie nieuwe visarenden zullen snel een stuk groter worden, zegt de Vogelbescherming op hun website. Op die website is live mee te kijken op de webcam. Het is voor het eerst in de Benelux dat mensen live mee konden kijken hoe visarendkuikens uit het ei kropen.

Koud voorjaar

Het eerste kuiken kwam maandagochtend tevoorschijn. Toen werd al verwacht dat de andere twee binnen een paar dagen zouden volgen. Het is bijzonder dat het gelukt is om de drie eieren uit te broeden, zei boswachter Harm Blom er toen over. Omdat het voorjaar dit jaar behoorlijk koud is geweest. "Het is heel bijzonder dat het broedpaar hun eieren heeft kunnen beschermen tijdens dit koude voorjaar tegen de kou en sneeuw."

