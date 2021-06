Vermiste Jaimy nog niet gevonden: 'Hij kan niet voor zichzelf zorgen'

vergroot

De vermiste Jaimy de Laat (36) uit Roosendaal is nog altijd niet gevonden. Dat meldt de politie. Die maakt zich grote zorgen. “Want deze man is niet in staat een langere periode voor zichzelf te zorgen, en hij is nu al enkele dagen vermist”, zo laat de politie weten.

Er wordt nu door een SAR-team naar Jaimy de Laat gezocht in Roosendaal. Dat staat voor Search and Rescue en zo’n team bestaat uit vrijwilligers. Zij zijn een zoekactie gestart.

Eerder werd ook via Burgernet opgeroepen om naar Jaimy de Laat uit te kijken, maar die oproep leverde niets op.

Jaimy de Laat is maandag voor het laatste gezien, op de Onyxdijk in Roosendaal. Sindsdien is hij spoorloos. Op het moment van zijn vermissing droeg hij een zwarte trui, bruine schoenen, een oranje zomerjas en een spijkerbroek. Ook heeft hij een tatoeage met het woord ‘oma’ op zijn arm.

Mensen met tips over de vermissing kunnen contact openen met de politie via 0800-6070

