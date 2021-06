Agent vordert fiets om in de achtervolging te gaan, man opgepakt

De man werd uiteindelijk in een achtertuin aangehouden (foto: politie) vergroot

Een man die nog een fikse gevangenisstraf open had staan, is vrijdagochtend opgepakt na een achtervolging in Tilburg. De politie kreeg daarbij hulp van verschillende mensen in de wijk. Eén persoon stond een fiets af zodat de agent achter de verdachte aan kon.

Rond kwart voor tien gingen agenten naar het huis waar de 28-jarige verdachte op dat moment was. Hij moest nog 890 dagen celstraf uitzitten. Maar die man zag de politie komen en sloeg op de vlucht. Via de voordeur rende hij het huis uit.

Achtervolging

Er volgde een korte achtervolging te voet door de wijk. Daarbij vorderde een van de agenten een fiets van een burger om achter de verdachte aan te kunnen gaan. Ook wezen verschillende mensen de agenten in de goede richting.

Uiteindelijk kon de man worden opgepakt in een achtertuin van een huis aan de Kasteleinslaan. Toen hij werd gefouilleerd bleek hij ook nog 73 gram drugs op zak te hebben. Hij is meegenomen naar het cellencomplex om zijn straf uit te zitten.

