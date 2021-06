Ine ruimt troep op bij IJzeren Vrouw, maar laat wc-papier wel liggen

Ine Pulles verzamelde in korte tijd drie zakken vol afval (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Ine Pulles kan het vrijdagochtend niet laten liggen, de troep die is achtergebleven bij de IJzeren Vrouw. Daar kwamen donderdagavond zo'n 200 jongeren naartoe, nadat ze eerder waren weggestuurd bij de Oosterplas. "Als ze hier feesten kunnen ze toch ook hun eigen troep meenemen."

“Ik was hier aan het wandelen toen ik deze rommel zag", zegt Ine, terwijl er weer een blikje in een plastic supermarkttas verdwijnt. Ze gebruikt de achtergelaten zakken om het afval in te verzamelen. In korte tijd zijn er drie vol. Repen van iets wat op wc-papier lijkt, blijven achter op het gras. "Daar kom ik niet aan", grijnst ze.



Ook liggen er lege zwarte ballonnen. "Ik denk dat ze lachgas hebben gebruikt." Wie de feestvierders geweest zijn weet ze niet. “Dat hoef ik ook niet te weten. Ik begrijp niet hoe ze het zo achter kunnen laten."

Andere wandelaars, overwegend omwonenden van de IJzeren Vrouw, hebben van feestende jongeren niets gemerkt. Bewonderend kijken ze naar de vrijwilligersactie van Ine. "Goed dat je doet", zegt een voorbijganger die een handje komt helpen. Onder een boom ligt nog een blauw wollen vest, dat de ijverige opruimster aanvankelijk wil laten liggen. “Neem toch mee”, zegt de man. “Dat komt niemand meer ophalen."

Bij de Zuiderplas, waar woensdag zo'n 2000 jongeren feestvierden, laat een omwonende haar hond uit. "Het was hier gisteren heel stil, ook overdag waren er geen jongeren." Ze vermoedt dat die zich hebben laten afschrikken door de slechte weersvoorspelling. Ze vindt het begrijpelijk dat jongeren bij elkaar willen komen, zeker op een mooie zomeravond aan het eind van een moeilijk schooljaar. "Dat deden ze een jaar geleden ook al."

"Daar kun je kleine kinderen echt niet meer laten spelen.”

Woensdag was het zo'n herrie, dat het tot in haar achtertuin te horen was geweest. "Iemand had kennelijk een dj-set meegebracht. Die moet hele goeie boxen hebben gehad."

Maar ze haalt er haar schouders over op. Dat doet ze niet als het over de enorme berg afval gaat die de jongeren achterlieten. "Wat ik erg vind, is dat het hele strandje nu vol glas ligt. Daar kun je kleine kinderen echt niet meer laten spelen.”

Meer dan zeventig vuilniszakken zwerfvuil haalde de gemeentelijke opruimingsdienst donderdagochtend op bij de Zuiderplas. “Maar wij doen alleen de randen, we komen niet op het strand”, zegt de medewerker van de afvaldienst. Ook hij zag nog heel veel glas. “Maar dat moeten we laten liggen.”

Vrijdagochtend leverde zijn ophaalronde bij de Oosterplas vijf volle vuilniszakken met afval op, een karige opbrengst vergeleken met die van een dag eerder bij de Zuiderplas. Of dat een teken was van een rustige donderdagavond kon hij niet zeggen. Dat is wel wat buurtbewoners vrijdag melden. “Nee, wij hebben niets gehoord”, zegt een buurman die met zijn fiets aan de hand voorbij komt.

Daarmee lijkt de gemeentelijke maatregel die donderdagavond van kracht ging, effect te hebben. Vanaf 22.00 uur geldt er bij zowel de Ooster- als de Zuiderplas en ook bij het strandje bij de Groote Wielen een gebiedsverbod. Tot 6 uur de volgende ochtend mag er niemand komen.

